Kasımpaşa ve Trabzonspor, Süper Lig'e hazır mı? Analiz, değerlendirme...

KASIMPAŞA

Geçen sezon devre arasında yaşadığı önemli kayıplar sonrasında uzun süre istediği puanları alamayan Kasımpaşa, sezonu 14. sırada tamamlamak zorunda kalmıştı. Yaz transfer döneminde geçen sezonun ilk yarısındaki hücum gücünün önemli parçalarından biri olan Trezeguet’yi Aston Villa’ya satıp kulübün finansal yapısını düzeltecek çok önemli bir işe imza atarken, önemli bir ismi de kaybetmiş oldular. Şu ana kadar yapılan transferlere bakıldığında henüz onun yerini doldurabilmiş değiller. Bu yönden antrenör Kemal Özdeş’in işinin kolay olmayacağı kesin.

Geçen sezon ligin en çok gol yiyen ekibi olan Kasımpaşa’da savunma anlamında yapılan takviyelere bir göz atalım...

Porto’dan Jorge Fernandes ve geçen sezon kadroda olan Karim Hafez’i yeniden kiraladılar. Porto’dan alınan stoper, geçen sezonu Tondela’da kiralık geçirirken sezonun ikinci yarısında düzenli olarak ilk onbirde yer almıştı. Veysel Sarı ve Ben Youssef’le geri dörtlünün ortasında forma mücadelesine girecek.

Kalede Ramazan Köse takımda kalırken, Akhisarspor’dan Fatih Öztürk hamlesi yapıldı.

Orta alanda ise Aytaç Kara ve Yusuf Erdoğan’ın alınması takımın kalitesini arttırırken, yine de hücuma dönük kanat oyuncusu anlamında takviyeye ihtiyaçları var gibi duruyor.

Hücum hattından ise Fode Koita takımda kalırken, Mustafa Pektemek ve Mame Thiam takviyeleri geldi.

Beşiktaş’ta istediği süreleri bir türlü alamayan ve birçok kez sakatlıklarla boğuşan Mustafa Pektemek’in nasıl performans göstereceği merak konusu. Juventus’a imza attıktan sonra sürekli kiralanan, sonrasında yolu İran ve BAE liglerinden geçen Thiam’ın ise geçen sezonki 13 gol & 6 asistlik performansı sonrası çok iyi savunmaların olduğu Süper Lig’de ne yapacağını Kasımpaşa taraftarları çok merak ediyor.

Kasımpaşa, belki geçen sezonun ilk haftalarındaki kadar puan toplayamayabilir; ancak yine de ligde tutunabilecek kadar güçlü olduklarını söyleyebiliriz.

Rakamlarla geçen sezon:

- Ligde geçen sezon en fazla gol yiyen takım (62 gol)

- Ligde geçen sezon maçlarında en fazla penaltı kararı verilen ekip (12 penaltı)

- Ligde rakiplerine en fazla kaleyi bulan isabetli şut üretme imkanı veren iki ekipten biri (maç başına 5,0)

- Ligde geçen sezon en fazla golü 76. dakikadan sonra buldular (18 gol)

- Ligde maçları en fazla 2,5 Gol Üstü biten ekip (27 maç)

TRABZONSPOR

Trabzonspor özellikle geçen sezonun ikinci yarısında çok iyi iş çıkarttı. Bu sezon, antrenör Ünal Karaman’ın ekibinin daha da iddialı olması bekleniyor. Her ne kadar Yusuf Yazıcı ve Hugo Rodallega gibi geçen sezon hücum anlamında takımın önemli yükünü çeken iki isim takımdan ayrılmış olsa da yerlerine dahil olan isimlerle aynı etkili oyunu sergileyebilirler.

Transfer döneminde genel olarak genç isimlere yönelen Karadeniz Fırtınası'nda, kaleye Erce Kardeşler, savunmaya Ivanildo Fernandes, orta sahaya Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Yusuf Sarı, Donis Avdilaj ve Nemanja Andjusic gibi 23 yaş ve altındaki isimler alındı.

Elbette bu politikanın en önemli sebebi gelecek yıllarda kademeli olarak düşecek olan yabancı oyuncu sınırlaması.

Stoperde Zargo Toure’nin takımdan ayrılmasından sonra Gaston Campi takviyesi yapıldı. Geçen sezondan Hüseyin ve Hosseini’nin de olduğu düşünülürse, savunmanın göbeğinde nasıl bir ikilinin olacağı merak ediliyor.

Defansif kanat olarak da Novak ve Pereira’nın genellikle kullanılması ön görülüyor.

Orta sahaya savunma yönü kuvvetli olan John Obi Mikel takviyesi dikkat çekici. Bir dönem Chelsea’de izlediğimiz Nijeryalı oyuncu, eski formunu yaklaşabilirse Trabzonspor için müthiş bir güç olacaktır.

Jose Sosa’nın önderliğinde işleyecek olan ofansif kurgularda iki Abdülkadir’in yanı sıra Ekuban ve Nwakaeme de kullanılabilir. Crystal Palace’tan kiralanan ve fizik olarak Carew’i hatırlatan Sörloth’un ise yeterli sayıda gol üretip üretemeyeceğini ilerleyen haftalarda göreceğiz.

Trabzonspor’un genel hatlarıyla yine güçlü bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum; ancak Yusuf ve Rodallega’nın eksikliğini doldurmaları gerekli. Yoksa hücumda sıkıntı yaşayabilirler.

Rakamlarla geçen sezon:

- Ligin en fazla gol atan 2. ekibi (64 gol)

- Ligin maç başına en fazla şut üreten ekibi (15,5)

- Ligin maç başına en fazla isabetli şut çeken ekibi (5,7)

- Ligin 16. – 30. dakikalar arasında en fazla gol atan ekibi (15 gol)

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