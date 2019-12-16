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Futbol
AA
16.12.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda Vanspor FK'ye konuk olacak

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Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Vanspor FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Van Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Kasımpaşa, turun ilk maçında rakibini İstanbul'da 2-1 yenerek avantajlı bir skor elde etmişti.

Kasımpaşa, Türkiye Kupasında Vanspor FKye konuk olacak

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