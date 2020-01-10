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Haber Giriş: 10.01.2020 - 15:49,Son Güncelleme:/

Kasımpaşa transferi açıkladı! Tarkan Serbest...

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Kasımpaşa transferi açıkladı! Tarkan Serbest...

Kasımpaşa, Tarkan Serbest ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, daha önce de lacivert-beyazlı formayı giyen Tarkan Serbest'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Avusturya Wien takımının 25 yaşındaki oyuncusu Tarkan Serbest, Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3,5 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

Tarkan, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giymişti

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