Kasımpaşa, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Cumartesi günü deplasmada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmanda, dün oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı ifade edildi.
Açıklamada, diğer futbolcuların koşu ve ısınma hareketlerinden sonra, dayanıklılık çalışması gerçekleştirdiği idmanın, pozisyon çalışması ile sona erdiği aktarıldı.
İstanbul temsilcisi, yarın yapacağı idmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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