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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.08.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, İstanbul'da yapacakları müsabakayla 21. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde oynadığı 20 maçın 9'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 6 kez de sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Peki, Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Kemal Özdeş'le yeniden anlaşan Kasımpaşa'da yeni transferler Mustafa Pektemek, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam, Karim Hafez, Fatih Öztürk ile Jorge Fernandes görev verilmesi durumunda ilk kez bir resmi maçta lacivert-beyazlı formayı giyecek. Peki, Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Futbolseverler müsabakayı Bein Sports ekranlarından izleyebilecekler.

21. Kez karşı karşıya

Daha önce 20 kez mücadele eden takı iki takımın ligde oynadığı maçların 9'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 33 kez havalandırırken, Kasımpaşa 27 golle karşılık verdi.

Kasımpaşa ile 2. Kez

Trabzonspor, Kasımpaşa ile lig tarihinde ikinci kez açılış maçında karşı karşıya gelecek.
İki takım açılış maçında ilk olarak 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelirken 2 sezon aradan sonra yine ilk hafta maçında birbirleriyle mücadele edecekler.

Bordo-mavililer, söz konusu sezonda sahasında oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup etmişti.

İstanbul'da denge

İstanbul'da iki takım arasında oynanan 10 maçta taraflar üstünlük sağlayamadı.

İki takım da sahadan üçer kez galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, bu maçlarda 18 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.

 

 

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