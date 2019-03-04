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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
04.03.2019 - 09:13, Son Güncelleme:

Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

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Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı ile Süper Lig'de 24. haftanın perdesi kapanıyor. Trabzonspor ile Kasımpaşa bu karşılaşma ile birlikte 20. randevuda. İki takım arasında ligde geride kalan 19 maçın 9'undan Trabzonspor, 5'inden Kasımpaşa galibiyetle ayrıldı. Peki Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, bu akşam İstanbul'da yapacakları müsabakayla 20. kez karşı karşıya gelecek.

İki takımın ligde oynadığı 19 maçın 9'undan Trabzonspor galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 31 kez havalandırırken, Kasımpaşa ise 25 golle karşılık verdi.

Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlıyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İstanbul'da iki takım arasında oynanan 9 maçta taraflar üstünlük sağlayamadı. İki takım da sahadan 3'er kez galibiyetle ayrılırken 3 karşılaşmada beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda 16 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 4-2 kazanmıştı.

Kasımpaşa ile Trabzonspor'un Süper Lig'de oynadığı 19 maçta bordo mavililerin 9-5'lik üstünlüğü var.
Kasımpaşa deplasmanında çıktığı son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor, bu statta son yenilgisini Ekim 2013'te aldı.

Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçından da yenik ayrılan Kasımpaşa, en son küme düştüğü 2010/11 sezonunda dört maçlık seri yaşamıştı. Kasımpaşa bu sezon en az Süper Lig maçında kalesini gole kapatan takım.
Trabzonspor ve Kasımpaşa bu sezon Süper Lig'de en fazla sahipsiz top kazanan üç takımdan ikisi.
Bu sezon Süper Lig'de hava topu kazanma oranı en düşük takım Trabzonspor.

Trabzonspor gençleri ile dikkat çekiyor

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de en fazla 01.01.1999 sonrası doğumlu oyuncu kullanan takım: Arda Akbulut, Abdülkadir Ömür, Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara ve Murat Cem Akpınar. Kasımpaşa forması giyen Trezeguet'nin Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı maçlar Trabzonspor'a karşı. Abdulkadir Parmak, geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında bu sezon Süper Lig'deki üçüncü isabetli şutunda ikinci golünü attı; bu şutların tamamı ceza sahası dışından geldi. Deplasmanda forma giydiği son dört lig maçında da gole katkıda bulunan Trabzonsporlu Hugo Rodallega, Süper Lig kariyerindeki en uzun serisini yaşıyor.

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