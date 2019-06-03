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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
03.06.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

Kasımpaşa, teknik direktörlük için 4 isimle görüşüyor

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Kasımpaşa, teknik direktörlük için 4 isimle görüşüyor

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon özellikle ikinci yarıda istediği performansı sergileyemeyen ve ligi 14'üncü sırada tamamlayan Kasımpaşa'da camiayı hareketli bir transfer dönemi bekliyor.

Öncelikle teknik direktör arayışlarını hızlandıran ve anlaştığı teknik adama göre kadroyu yapılandırmak isteyen Kasımpaşa'da görüşmeler sürüyor. 1 yıllık sözleşme imzaladığı İbrahim Üzülmez ile aynı gün karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Kasımpaşa'da teknik direktör ile görüşmeleri Fatih Saraç yapıyor.

EROL BULUT, BAYRAM BEKTAŞ, MESUT BAKKAL VE KEMAL ÖZDEŞ...
Bayram Bektaş, Erol Bulut, Mesut Bakkal gibi önemli teknik adamlarla görüşmelerin sürdüğü İstanbul ekibinde Kemal Özdeş'e geri dönüş de yaşanabilir. Yeni sezonda üst sıraları zorlamak isteyen Paşa, teknik direktör boşluğunu doldurarak yeni sezon yapılanmasına hemen başlamak isterken, hoca konusunda karar verilince transfer harekatı başlayacak.

5 OYUNCU İLE YOLLAR AYRILACAK
Transfer sezonunu hareketli geçirecek olan Paşa'da öncelik iç transfer. Trezeguet ile kesin olarak yollarını ayrılacak olan Paşa ayrıca takıma kiralık olarak katılan ve sözleşmesi sona eren Stipe Perica, Karim Hafez, Josue Sa ve Simone Scuffet ile beraber toplam 5 oyuncuyu gönderecek.

Son maçlardaki performansı ile yönetimden tam not alan Haris Hajradinovic ve Tobias Heintz ise takımda kalacak. Böylelikle 14 olan yabancı sayısını 9'a indirecek olan Kasımpaşa'da hedef, gelecek sezon kadroda en fazla 12 yabancı oyuncu bulundurmak. Yönetim 2-3 tane nokta transfer yaparak sezona umutla başlamak istiyor. 11 milyon Euro'ya Galatasaray'a satılan Diagne'nin ardından Trezeguet'den de para kazanmak isteyen Kasımpaşa Yönetimi, teknik direktörünü de belirledikten sonra hoca ile beraber kadro mühendisliğini yapacak.

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Kasımpaşa, teknik direktörlük için 4 isimle görüşüyor

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