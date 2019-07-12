Kasımpaşa tek eksikle çalıştı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketlerinin ardından yapılan pas çalışmasıyla başladı. Ayak tenisiyle devam eden idman, koşuyla tamamlandı.
Ameliyat edilen ve rehabilitasyon süreci devam eden Loret Sadiku, antrenmana katılmadı. Yeni transfer Yusuf Erdoğan ise antrenör eşliğinde bireysel çalıştı.
Kasımpaşa, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
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