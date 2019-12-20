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GeriFutbol Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek
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Futbol
AA
20.12.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek

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Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek

Kasımpaşa, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Gaziantep Futbol Kulübünü konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde geçen hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 yenerek 4 maçlık puan hasretine son veren Kasımpaşa, üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Süper Lig'de çıktığı 15 müsabakada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı ekip, 16. haftaya 15 puan ve averajla 14. sırada girdi.

Önemli eksikler

Kasımpaşa, sahasında oynayacağı Gaziantep FK mücadelesine önemli oyuncularından yoksun çıkacak.

Tayfur Havutcu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlı takımda Loret Sadiku, Syam Ben Youssef ve Haris Hajradinovic, sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. David Pavelka, Yusuf Erdoğan ve Ramazan Köse de sakatlığı nedeniyle müsabakada görev yapamayacak. Sakatlığı bulunan Olivier Veigneau'nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Kasımpaşa, Süper Ligde yarın Gaziantep FKyi konuk edecek

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