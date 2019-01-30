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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
30.01.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin'den Diagne açıklaması!

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Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin'den Diagne açıklaması!

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Galatasaray'a transferi gündemde olan Mbaye Diagne ile ilgili lacivert-beyazlı kulübün yönetim kurulundan kendilerine bir şeyin söylenmediğini açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimine katılan Bilgin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a transferi gündemde olan golcü futbolcuları Diagne ile ilgili soru üzerine Bilgin, "Bu konuda kendi kulübümden henüz bir duyum almadım. Yönetim kurulu ve başkanımız nezdinde bu işler yapılıyor. Bize 'Şu hazırlığı yapın' gibi bir şey yok." diye konuştu.

Nursal Bilgin, Diagne'nin ayrılma durumunu kayıp olarak değerlendirmeyeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kasımpaşa'da oynayan her futbolcu ayrıcalıklı. Ayrıcalıklı görevleri vardır. Diagne'nin görevi de gol atmaktır. İlk yarıda attığı 20 golle dünyanın en iyi golcüleri arasına girmiştir. Onun yerine gelecek arkadaşın ondan daha fazla atamayacağı, daha aktif olamayacağı şeklinde bir görüşümüz yoktur. Onun yerine gelecek futbolcu belki daha fazla atacaktır."

Çeyrek finalde son Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor ile eşleştiklerini hatırlatan Bilgin, "Hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Buna gidecek şekilde yola devam ediyoruz. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Güçlü ve sportmen olan kazansın." ifadelerini kullandı. 

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