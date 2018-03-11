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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.03.2018 - 12:08, Son Güncelleme:

Kasımpaşa son dakika golleriyle gülüyor

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Kasımpaşa son dakika golleriyle gülüyor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 90 2. dakikada attığı golle deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa, bu sezon son bölümde rakip fileleri havalandırarak aldığı puanlarla dikkati çekiyor.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde ligin ikinci yarısına etkili bir başlangıç yapan lacivert-beyazlılar, bu bölümde topladığı 12 puanın 5'ini son anlarda atılan gollerle elde etti.
Kasımpaşa, bu sezon kendisine puan kazandıran ilk son bölümdeki golünü ligin 4. haftasında kaydetti. Sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk eden lacivert-beyazlılar, 89. dakikada Alman oyuncu Markus Neumayr'ın fileleri havalandırmasıyla rakibini 3-2 mağlup etti. Son anlarına beraberlikle girilen maçta atılan bu gol, Kasımpaşa'ya ekstra 2 puan kazandırdı.
Lacivert-beyazlılar, 13. haftada da aynı senaryo ile sonuca ulaştı. Sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlayan Kasımpaşa, bu kez de Nijeryalı stoperi Kenneth Omeruo'nun 90. dakikadaki golüyle rakibini 2-1 yenmeyi bildi.

- İkinci yarıda son dakikalarda 5 puan

Kasımpaşa, ligin ikinci yarısında oynadığı 8 maçın 5'inde son dakikalarda rakip fileleri havalandırdı.
Lacivert-beyazlılar son bölümde kaydettiği gollerle ligin ikinci yarısında ekstra 5 puan elde etti.
Kemal Özdeş'in öğrencileri, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederken, galibiyeti getiren golü 88. dakikada yeni transfer Mbaye Diagne kaydetti.
22. haftada sahasında Galatasaray'ı Fode Koita'nın 80. dakikadaki golüyle 2-1 yenerek 3 puanı cebine koyan Kasımpaşa, dün de Demir Grup Sivasspor karşısında Diagne ile 90 2. dakikada bir puanı kurtardı.
Kasımpaşa ayrıca, ligin 20. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 yenerken, puana etki etmeyen ikinci golü 90 4. dakikada Trezeguet attı. İstanbul temsilcisinin 23. haftada deplasmanda 3-2 yenildiği Kayserispor maçında ise aynı dakikada aynı oyuncunun penaltı golü puan için yeterli olmadı.

- "Heyecanı son dakikaya kadar devam ettiriyoruz"
Kasımpaşa Kulübü Sportif Direktörü Nursal Bilgin, elde edilen son dakika puanlarıyla ilgili, "Bu, fiziksel gücümüzün ve dayanıklılığımızın bir ürünü." dedi.
Maçlarda son dakikaya kadar mücadele ettiklerini belirten Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Heyecanı son dakikaya kadar devam ettiriyoruz. İyi de kötü de oynasak bundan vazgeçmiyoruz. Bu bizim ana prensibimiz. Hakem son düdüğü çalana kadar futbolumuzu oynuyoruz. Kafamızdaki tek fikir bu. Oyunu soğutmak ya da yavaşlatmak gibi bir fikrimiz yok. Bu fikirlere tamamen karşıyız." diye konuştu.

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