Kasımpaşa son 4 sezonda 15 milyon Euro’luk kar elde etti!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKasımpaşa son 4 sezonda 15 milyon Euro’luk kar elde etti!
GeriFutbol Kasımpaşa son 4 sezonda 15 milyon Euro’luk kar elde etti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
24.07.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Kasımpaşa son 4 sezonda 15 milyon Euro’luk kar elde etti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kasımpaşa son 4 sezonda 15 milyon Euro’luk kar elde etti!

Yeni sezon öncesi Trezeguet’yi Aston Villa’ya 10 milyon Euro’ya satarak kasasını dolduran Kasımpaşa, 2012’den bu yana mücadele ettiği Süper Lig’de izlediği transfer politikası ile diğer kulüplere de örnek oldu. Lacivert-beyazlılar, son 4 sezonda transferde 15 milyon 310 bin Euro’luk kar elde etti.

Turgay Ciner’in Kasımpaşa Kulübü’nü 2011 yılında satın almasının ardından lacivert-beyazlıların izlediği transfer politikası dikkatleri çekti.

İstanbul ekibi, Süper Lig’deki borçsuz kulüplerden biri olmasıyla da öne çıktı. 2012-2013 sezonundan itibaren Süper Lig’de mücadele etmeye başlayan Kasımpaşa, özellikle geçen sezon Galatasaray’a sattığı Diagne transferiyle ön plana çıktı.

Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin Teda’dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Diagne’yi devre arasında Galatasaray’a 13 Milyon Euro’ya satan Kasımpaşa, Senegalli forvetten ciddi kar elde etmeyi başardı.


Trezeguet’den 10 milyon Euro

Diagne’nin Galatasaray’a transferiyle tüm gözler takımdaki Mısırlı yıldız Trezeguet’nin üstüne çevrildi. Mısır Milli Takımı’nın formasını da giyen 24 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminin en gözde isimlerinden biri oldu. Süper Lig’deki 3 büyük kulübün de transfer listesine girdiği iddia edilen Trezeguet, Premier Lig’in yolunu tuttu. A

da ekibi Aston Villa, 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Trezeguet’yi kadrosuna kattı. Bilindiği gibi Kasımpaşa bu futbolcunun bonservisini geçtiğimiz sezon başında Belçika ekibi Anderlecht’ten 2 milyon Euro karşılığında almıştı.

Kasımpaşa son 4 sezonda 15 milyon Euro’luk kar elde etti

Lacivert-beyazlılar, 2019 yılında sattığı Diagne ve Trezeuget’den 23 milyon Euro gelir elde etti. Kasımpaşa’nın bu iki futbolcu için harcadığı miktar ise sadece 2 milyon Euro oldu.

Süper Lig’e çıktığı ilk 3 sezonda yaklaşık 20 milyon Euro’luk transfer masrafı yapan Kasımpaşa, sadece 2013-2014 sezonunda 500 bin Euro’luk futbolcu satışı ile kasasına para koydu. 2015-2016 sezonu ile birlikte kar elde etmeye başlayan lacivert-beyazlılar, o sezonda 3 milyon 530 bin Euro, 2016-2017 sezonunda 3 milyon 650 bin Euro, 2018-2019 sezonunda ise 8 milyon 100 bin Euro’luk kar elde etmeyi başardı.

Kasımpaşa, bu bereketli dönemde yalnızca 2017-2018 sezonunda futbolcu satışından kasasına para koyamadı.

Son dakika transfer haberleri: Aston Villa, Kasımpaşadan Trezegueti transfer ettiğini resmen açıkladı
Son dakika transfer haberleri: Aston Villa, Kasımpaşa'dan Trezeguet'i transfer ettiğini resmen açıkladı

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Transfer haberleri | Denizlispor'dan Zeki ve Hernandez atağı
Akhisarspor Poepon’un peşinde
Milli yelkenci Ecem Güzel, Tokyo 2020'de yarışacak
Hakem Hüseyin Göçek, Avrupa Ligi maçı yönetecek