Kasımpaşa - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, evinde Sivasspor'u konuk ediyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 16.00'da başladı.
Kasımpaşa'nın 11'i: Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Özgür Çek, Josue Sa, Pavelka, Sadiku, Koita, Trezeguet, Stipe Perica.
Demir Grup Sivasspor'un 11'i: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya, Hakan, Ndinga, Diabate, Rybalka, Emre, Kone.
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