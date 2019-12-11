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Futbol
AA
11.12.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Kasımpaşa salonda çabukluk çalıştı

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Kasımpaşa salonda çabukluk çalıştı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 15. haftasında 14 Aralık Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve denge çalışması yapıldığı belirtildi.

Sahada uygulanan çabukluk ve ivmelenme çalışmalarıyla idmanın tamamlandığı kaydedildi.

Kasımpaşa, akşama doğru yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

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