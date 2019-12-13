Kasımpaşa, Rize deplasmanında! Takımda 5 eksik...

Çaykur Didi Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Kasımpaşa, ligde oynadığı son 4 maçta sahadan puansız ayrıldı. Süper Lig'de son galibiyetini 9. haftada Göztepe ile deplasmanda oynadığı maçta alan lacivert-beyazlı takım, 12 puan ve averajla 15. sırada yer alıyor.

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Tayfur Havutçu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Karim Hafez ile sakatlıkları süren David Pavelka, Mame Thiam, Yusuf Erdoğan ve Olivier Veigneau karşılaşmada forma giyemeyecek.

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