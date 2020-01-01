Kasımpaşa Quaresma için izin verdi! Son dakika transfer haberleri
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Brezilya ekibi Santos'un peşinde olduğu Ricardo Quaresma'nın ayrılığına izin verdi.
Spor Arena Dış Haber | Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sezon başında Beşiktaş'tan Kasımpaşa'nın yolunu tutan Quaresma'nın yeni adresi Brezilya oluyor.
Portekiz basınının haberine göre Kasımpaşa, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Quaresma'nın devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmasına izin verdi.
İstanbul ekibinin uygun bir bonservis ücreti karşılığında Quaresma'nın ayrılığına sıcak baktığı da kaydedildi.
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