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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Kasımpaşa puanı son dakikada kaptı
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10.03.2018 - 15:43, Son Güncelleme:

Kasımpaşa puanı son dakikada kaptı

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Kasımpaşa puanı son dakikada kaptı

Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Kırmızı-Beyazlı ekip puanını 38'e çıkarırken, Kasımpaşa 31 puana yükseldi.

 

11'inci dakikada sağdan Auremir'den aldığı pasla hareketlenen Robinho, ceza alanı ön çizgisi üzerinden sol ayağı ile kaleyi denedi, Ramazan iki hamlede topa sahip oldu.
13'üncü dakikada orta alanda topu kapan Robinho, sağ çaprazdan ceza alanına hareketlenen Kone'ye bıraktı. Kone, kontrol ettiği topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0.
15'inci dakikada bu kez soldan çalımlarla Emre ceza alanına girdi, içeriye çevirdiği topu Ramazan ayaklarıyla uzaklaştırdı.
17'inci dakikada Hakan'ın ara pasında Bifouma sağdan ceza alanına girdi, rakibinden sıyrılıp yakın mesafeden kaleye göndermek istediği topu savunma engelledi.
19'uncu dakikada Kasımpaşa atağında sağda topla buluşan Diagne, rakibinden sıyrılıp ceza alanına girdi, uygun durumdaki Eduok'u gördü. Eduok boş durumda topu filelere gönderdi. 1-1
43'üncü dakikada Robinho'nun sol çaprazdan ceza alanı içine ortasına hareketlenen Hakan, kafa vuruşunu yapamadı.
55'inci dakikada soldan Emre'nin pasında ceza alanında topla buluşan Robinho'nun yerden plase vuruşu savunmadan döndü.
60'ıncı dakikada sol kanattan Ziya'nın içeriye ortaladığı topu savunma uzaklaştırmak istedi, açılan topa Ndinga gelişine vurdu, yandan auta gitti.
68'inci dakikada Hakan, ceza alanı dışından şansını denedi, top üstten az farkla auta gitti.
71'inci dakikada bu kez Robinho ceza alanı dışından sert bir şut çıkardı, Kasımpaşa kalecisi Ramazan çopu iki hamlede kontrol etti.
74'üncü dakikada Emre'nin pasında topu kontrol eden Kone, düzeltip vurdu, kaleci Ramazan'da kaldı.
81'inci dakikada Kasımpaşa adına Trezequet'in pasında caza alanı sol çaprazında topla buluşan Diagne, rakibinden sıyrılıp yerden vurdu, az farkla yandan auta gitti.
83'üncü dakikada Ahmed'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta arka direğe gönderdiği topa Youssef kafa vuruşu yaptı, top uzak direk dibinden az farkla auta gitti.
85'inci dakikada soldan ceza alanına giren Emre, Veysel'in müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kone kendisinin ve takımının 2'nci golünü kaydetti. 2-1.
90+2'nci dakikada Kasımpaşa serbest vuruş kazandı. Kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden kullanılan serbest vuruşu kullanan Diagne topu köşeden filelerle buluşturdu. 2-2
Karşılaşma 2-2 sona erdi.

STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Alper Ulusoy (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx), İlker Takpak (xx)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (xx) - Auremir (xx), Bjarsmyr (xx), Medjani (x) (Dk.37 Boye xx), Ziya (xxx), Bifouma (x)(Dk.61 Cyriac x), Hakan (xxx), Ndinga (xx), Emre (xxx), Robinho (xx) (Dk.72 Mert Hakan x), Kone (xxx)
KASIMPAŞA: Ramazan (xxx) - Veysel (xx), Omeruo (xx), Youssef (xxx), Veigneau (xx), Neumayr (xx) (Dk.65 Ahmed x), Sadiku (xx), Pavelka (xx) (Dk.87 Etoundi), Trezequet (xx), Eduok (xx) (Dk.75 Murillo), Diagne (xxx)
GOLLER: Dk.13 ve Dk. 86 (P) Kone (Demir Grup Sivasspor) - Dk.19 Eduok, Dk.90+2 Diagne (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Medjani, Boye (Demir Grup Sivasspor) - Neumayr, Sadiku (Kasımpaşa)

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