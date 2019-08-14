Kasımpaşa pozisyon ve taktik çalıştı!
Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmana lacivert-beyazlı futbolcuların ısınma ve pas çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın pozisyon ve taktik çalışmalarıyla sona erdiği kaydedildi.
Lacivert-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle