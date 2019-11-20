Kasımpaşa pas ve top kapma çalıştı
Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve 5'e 2 top kapma organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışma ile tamamlandı.
Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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