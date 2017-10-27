Kasımpaşa nefes aldı

2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu’na fırtına gibi başlayan ve yıllar sonra Süper Lig’de boy gösteren Göztepe, Kasımpaşa'ya boyun eğdi.

Ligde en son 3. hafta maçında Evkur Yeni Malatyaspor'u evinde 3-2 mağlup eden 5 haftadır galibiyeti unutan Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, ligin flaş ekibi Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek nefes aldı. Ev sahibi bu sonuçla puanını 11'e yükseltirken, Göztepe 17 puanda kaldı.

İlk yarıda oyunu domine eden ve bilinen Göztepe ile rolleri değişen bir Kasımpaşa vardı. Maça baskılı bir şekilde başlayan ev sahibi, aradığı ve istediği golü henüz maçın 10. dakikasında Bernard Mensah ile buldu. Sol kanattan gelişen organize atakta Jhon Murillo topu Mensah'a çıkardı. Ganalı oyuncu akıl dolu plasesiyle topu Beto'nun solundan ağlarla buluşturdu. Golden sonra da baskılı oyununu sürdüren Paşa, ilk golün sahibi Mensah ile 15. dakikada 2. gole çok yaklaştı ancak Ganalı yıldız istediği gibi vuramayınca atak sonuçsuz kaldı. Geride kalan sürede rakibine oranla daha az pozisyon üreten Göztepe, etkisiz oyunuyla sahada adeta silik bir oyun sergiledi. Ev sahibinin ürettiği tehlikeli ataklar olsa da ilk yarıda 2. gol sesi gemedi ve devre 1-0 Paşa'nın üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı Göztepe'nin golü ile başladı. 47. dakikada gelişen atakta Oscar Scarione'nin ceza alanı içerisine kestiği topa Andre Castro iyi yükseldi ve düzgün bir kafa vuruşu ile beraberlik golünü kaydetti. 52. dakikada frikik kazanan Kasımpaşa'da Veigneau'nun vuruşu direkten oyun alanına döndü. Bu pozisyondan 1 dakika sonra sol kanattan İbrahim Hassan'ın ortasında Trezeguet'in ortasında Murillo, kafa vuruşuyla takımını yeniden öne geçiren golü kaydetti. 75. dakikada Kasımpaşa atağında sağ kanattan yapılan ortada uzak direkte topa bekletmeden vuruşunu yapan Trezeguet'in şutu direkten döndü. 79. dakikada ise Bernard Mensah topu, sağ tarartan bindirme yapan Strahil Popov'un önüne attı. Popov bekletmeden yaptığı vuruşla kaleci Beto'yu avladı. Geride kalan sürede karşılıklı ataklara sahne olan ve seyir zevki oldukça yüksek geçen maçta başka gol olmayınca karşılaşma, Kasımpaşa'nın 3-1 üstünlüğü le sona erdi.

MAÇIN ADAMI: BERNARD MENSAH

Hücumdaki etkili oyunu ile Göztepe savunmasını zorda bırakan Mensah, güzel oyununu 1 gol ve 1 asistle süsleyerek maçın adamı olmayı açık ara haketti.

MAÇIN KIRILMA ANI

Karşılaşmanın 80. dakikasında Sabri Sarıoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda topu önünde bulan Andre de Castro, yakın mesafeden yaptığı vuruşu kaleye gönderemeynce Göztepe farkı 1'e indirme ve geri dönme şansını yitirdi.

KASIMPAŞA NASIL KAZANDI?

1- Topu kanatlara yayarak İzmir ekibinin direncini kırmayı başaran Kasımpaşa, etkili ortaları ile rakibine karşı bol poziyon üretmeyi aşardı. Nitekim gol de sol kanattan ornaize edlen golle geldi.

2- Dikine oyun yapısıyla Göztepe'ye karşı özgüvenli bir futbol anlayışı benimseyen Kasımpaşa, topun orta sahada gezmesini engelleyerek Göztepe'nin Selçuk Şahin ve Scarrione köprüsünü yıktı.

3- Omeruo ile İzmir ekibinin gol umudu Jahovic'e yakın markaj uygulayan ve golcü yıldızı etkisiz bırakmayı başaran Kasımpaşa, Göztepe'nin gol yollarını kesmeyi başararak maçı kazandı.

MAÇTAN NOTLAR

JAHOVIC BEŞİKTAŞ MAÇINA CEZALI

Göztepe’nin golcü oyuncusu Jahovic, Kasımpaşa maçının ardından hakeme itirazdan dolayı sarı kart gördü. Yıldız oyuncu bu kart ile birlikte Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

YILMAZ VURAL VE ERTUĞRUL SAĞLAM RTE STADI’NDA

Göztepe'nin Süper Lig'e çıktığı dönemde takımın başında olan teknik direktör Yılmaz Vural, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki yerini aldı. İzmir ekibinden ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Vural, maçı protokolden takip etti. Son olarak Evkur Yeni Malatyaspor’u çalıştıran Ertuğrul Sağlam da maçı protokolden takip eden isimler arasında yer aldı.

İKİ GÖZTEPE'Lİ ESKİ TAKIMINA KARŞI

Andre de Castro ve Oscar Scarione eski takımlarına karşı ilk kez oynadı. Daha önce Kasımpaşa forması giyen iki yıldız, Göztepe formasıyla eski takımlarına karşı ilk 11'de şans buldu.

RIZA KOCAOĞLU TRİBÜNDE

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa tribünleri boş kalırken İzmir temsilcisinin taraftarlarına ayrılan bölüm tamamen doldu. Göztepe taraftarları arasında eski tribün İsmail Kocaoğlu ve oğlu, ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu da yer aldı.

KASIMPAŞA'DA TEK TÜRK

Göztepe karşısına tek Türk futbolcunun yer aldığı ilk 11'le çıkan Kasımpaşa'da sadece kaleci Ramazan Köse'nin yabancı uyruklu olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan maç öncesi başladıkları coşkulu tezahüratları aralıksız sürdüren Göztepeli taraftarlar uzun süre İzmir Marşı tezahüratı yaptı. Ayrıca 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye bağırdı.

BETO GERİ DÖNDÜ

Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak oyunu yarıda bırakan Göztepe file bekçisi Beto, yapılan tedavi sürecine olumlu yanıt verdi ve Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakmadı.

JAHOVİC KART SINIRINDA

Göztepe'nin yıldız golcüsü Adis Jahovic, 3 sarı kartla sınırda bulunuyor. Makedon yıldız, Kasımpaşa maçında kart görmesi durumuna cezalı duruma düşecek.

VAR, İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Video Yarımcı Hakem Sistemi (VAR), ligin 10. haftasında oynanan Kasımpaşa, Göztepe maçı ile ilk kez görücüye çıktı. Ancak sistem, hakem ile video sistemi başındaki hakemler arasında herhangi bir iletişim olmadan denenecek. Bu kapsamda yapılan denemede, kararların geçerliliği olmayacak.