Kasımpaşa - Malatyaspor maçının ardından soyunma odasında olay çıktı
Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor arasında 2-2 biten karşılaşmanın ardından soyunma odasında iki takım futbolcuları gerginlik yaşandı.
Khalili'nin 90+3'te attığı golle 2-2'lik eşitlikle biten karşılaşmada, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesiyle gerginlik artmıştı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ise soyunma odasında iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşanırken, bazı futbolcuların yumruklaştığı öğrenildi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle