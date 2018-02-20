Kasımpaşa maçındaki o detay ortaya çıktı! Fatih Terim'e...
KASIMPAŞA'ya 2-1 mağlup olan Galatasaray'da, Teknik Direktör Fatih Terim ile yardımcılarının maç boyunca sözlü ve sinkaflı tacizlere uğradığı ortaya çıktı.
Galatasaray yedek kulübesinin hemen arkasında bulunan 10-15 kişilik bir taraftar grubunun ilk düdükten itibaren sık sık Fatih Terim küfür edip sözlü tacizde bulunduğu belirtildi.
Devre arasında ise “I love you Selo” diye bağıran grubun Terim’i devamlı sözlü tacizde bulunduğu belirtildi.
Galatasaray kulübü yetkilileri ise neredeyse 90 dakika Terim'e küfür eden bu kişilerin kasıtlı olarak sarı kırmızılı takımın yedek kulübesinin arkasına yerleştirildiğini de belirtti.
Spor Şube polisleri Galatasaray kulübesine küfürler savuran bu isimlerin görüntülerini alırken Teknik Direktör Fatih Terim ve yardımcılarının sözlü tacizde bulunan bu isimler hakkında şikayette bulunup bulunmayacağı ise merak ediliyor.
Terim henüz bu konuda bir karar vermedi
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