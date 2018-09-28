Kasımpaşa maçında yok! Trabzonspor...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKasımpaşa maçında yok! Trabzonspor...
GeriFutbol Kasımpaşa maçında yok! Trabzonspor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
28.09.2018 - 10:40, Son Güncelleme:

Kasımpaşa maçında yok! Trabzonspor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kasımpaşa maçında yok! Trabzonspor...

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son iki maçtan da mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor, 7'nci hafta mücadelesinde sahasında konuk edeceği Kasımpaşa karşısından 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.

Üst üste Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe karşısında aldığı mağlubiyetlerle ligde 12'nci sıraya gerileyen Trabzonspor, yarın taraftarı önünde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Üst sıralardan uzaklaşan bordo-mavililer, 12 puanla 3'üncü sırada bulunan rakibini mağlup ederek yükselişe geçmeyi hedefliyor. Saat 16.00'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

KADRO DEĞİŞİYOR

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, sarı kart cezalısı olması nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Ünal Karaman bu oyuncunun yerinde Göztepe karşılaşmasında sağ kanatta kullandığı Abdülkadir Ömür'e forma şansı vermesi beklenirken, sağ kanatta ise Olcay Şahan'ın görev yapabileceği öğrenildi. Ayrıca sakatlığının ardından takıma dönen ve Hosseini'nin de bu maçta Mustafa Akbaş'ın yerine forma giyebileceği kaydedildi.

KASIMPAŞA İLE 19'UNCU RANDEVU

Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 19'uncu kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta Trabzonspor'un 8, Kasımpaşa'nın 5 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 27 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.

TRABZONSPOR'UN KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11’İ ŞU ŞEKİLDE:

Onur - Pereira, Toure, Hosseini, Novak - Onazi, Sosa - Olcay, Abdülkadir, Nwakaeme - Burak

SAKAT: Kamil Ahmet

CEZALI: Yusuf Yazıcı

BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 112Chelsea - Liverpool
    1
    2,5Üst
    1,45
    3206kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (28.09.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İki dev maç arka arkaya CANLI! Cengiz Ünder ve Ronaldo...

Lennart Thy: "Çok onur ve gurur verici bir durum"

Beşiktaş'ta sol bek belirsizliği...

EURO 2024 için Türkiye'ye oy vermeyen ülkeler ortaya çıktı!