Kasımpaşa kupada moral buldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKasımpaşa kupada moral buldu
GeriFutbol Kasımpaşa kupada moral buldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
04.12.2019 - 16:36, Son Güncelleme:

Kasımpaşa kupada moral buldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kasımpaşa kupada moral buldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Kasımpaşa sahasında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Van Spor Futbol Kulübü’nü 2-1 mağlup etti.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Heintz ve 44. dakikada Aytaç Kara kaydetti. Konuk ekibin mücadeledeki tek golü ise 18. dakikada Batuhan Er’den geldi.

TAYFUR HAVUTCU MÜCADELEYİ TAKİP ETTİ
Lacivert beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Tayfur Havutcu da mücadeleyi takip etti. Sabah saatlerinde Kasımpaşa ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Havutcu, yedek kulübesindeki yerini alamazken, mücadeleyi tribünlerden takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Heintz’i pasıyla İlhan Depe, savunma arkasına sarktı. Kaleci Salih, İlhan’dan önce çıkarak topun sahibi oldu.
18. dakikada Van Spor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Batuhan’ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
20. dakikada Aytaç Kara’nın pasıyla savunma arkasına sarkan Azad Toptik’in çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Salih’te kaldı.
31. dakikada sağ kanatta topla buluşan Özgür Çek, çizgiye indikten ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Heintz’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
41. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Azad ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Aytaç’ın gelişene yaptığı vuruşta kaleci Salih gole izin vermedi.
44. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Uğurcan’ın pasıyla sol kanattan topla hareketlenen Özgür Çek, ceza sahasına girer girmez pasını Aytaç Kara’ya aktardı. Aytaç’ın altıpasın hemen önünden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-1.
Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa’nın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
73. dakikada ceza sahası sol tarafında topla buluşan Hajradinovic, meşin yuvarlağı yerden içeri çevirdi. Arka direkte topla buluşan Heintz’in sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
81. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında, İlhan Depe ortaladı. Ön direkteki Batuhan Dıraga’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

Mücadele ev sahibi Kasımpaşa’nın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Koray Gençerler, Mehmet Şahan Yılmaz, Seyfettin Ünal
KASIMPAŞA: Murat Can Yıldız - Veigneau (Dk. 70 Karim Hafez), Veysel Sarı, Fernandes, Çağatay Kurukalıp, İlhan Depe, Uğurcan Yazğılı, Azad Toptik (Dk. 64 Hajradinovic), Özgür Çek (Dk. 75 Batuhan Dıraga), Aytaç Kara, Tobias Heintz
VAN SPOR: Salih Şenbaş - İsmail Güner, Ufukhan Bayraktar, Barış Sağır, Barış Gök, Soner Birinci (Dk. 54 Oktay Aydın), Mert Özyıldırım (Dk. 85 Tunç Murat Behram), Mehmet Sıddık, Sedat Komi (Dk. 63 Emrah Tacir), Serdar Cansu, Batuhan Er
GOLLER: Dk. 31 Heintz, Dk. 44 Aytaç Kara (Kasımpaşa) - Dk. 18 Batuhan Er (Van Spor Futbol Kulübü)
SARI KARTLAR: Özgür Çek, Veigneau, Uğurcan Yazğılı (Kasımpaşa)

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle