Kasımpaşa - Konyaspor
Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Koray Gençerler yönetecek.
Mücadelede her iki takımında 11'leri belli oldu.
KASIMPAŞA'NIN 11'İ
Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Tarkan, İlhan, Hajradinovic, Koita, Trezeguet, Perica
KONYASPOR'UN 11'İ
Skubic, Ali Turan, Uğur, Ferhat, Jevtovic, Volkan, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Fofana, Yatabare
Karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı takip edebilmek için görseli tıklayınız...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle