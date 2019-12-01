Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı.
Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş'in görevine son verildiğini açıkladı!
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;
''Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile Teknik Direktör Kemal Özdeş, fikir ayrılıkları nedeniyle ve anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Kemal Özdeş'e ve ekibine teşekkür ederiz''
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