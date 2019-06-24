KasÄ±mpaÅŸa Karim Hafez'in kiralÄ±k sÃ¶zleÅŸmesini uzattÄ±

KasÄ±mpaÅŸa Karim Hafez'in kiralÄ±k sözleÅŸmesini uzattÄ±
KasÄ±mpaÅŸa, geÃ§tiÄŸimiz sezonunun devre arasÄ±nda takÄ±ma katÄ±lan Karim Hafez'in kiralÄ±k sÃ¶zleÅŸmesini 1 yÄ±l daha uzattÄ±.Â
KasÄ±mpaÅŸa, geÃ§tiÄŸimiz sezon devre arasÄ±nda kiralÄ±k olarak takÄ±ma katÄ±lan Karim Hafez ile sÃ¶zleÅŸme uzattÄ±. Hafez, Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif DirektÃ¶r Emre Zengilli ve Sportif DirektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ± Emir SaraÃ§'Ä±n da hazÄ±r bulunduÄŸu tÃ¶rende resmi sÃ¶zleÅŸmeye imzayÄ± attÄ±.Â
SatÄ±n alma opsiyonu da alÄ±nan 23 yaÅŸÄ±ndaki baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu geÃ§tiÄŸimiz sezon Ä°stanbul temsilcisiyle ligde 13 maÃ§a Ã§Ä±kÄ±p 2 asist yapmÄ±ÅŸtÄ±.Â
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