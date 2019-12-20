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Futbol
AA
20.12.2019 - 23:09, Son Güncelleme:

Kasımpaşa kampa girdi

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Kasımpaşa kampa girdi

Kasımpaşa, Gaziantep FK maçına hazır. Hazırlıklarını tamamlayan Kasımpaşa, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve sürat çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Antrenmanın, dar alanda topa sahip olma oyununun ardından yapılan taktik çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan Kasımpaşa, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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Kasımpaşa kampa girdi


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