Kasımpaşa, İzmir deplasmanında
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe'yle karşılaşacak.
Ligde oynadığı son 4 maçta galip gelemeyen ve sadece 2 puan alabilen Kasımpaşa'nın küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı azaldı.
Haftaya 31 puanla 12. sırada giren lacivert-beyazlıların 16. sıradaki Gençlerbirliği'yle arasına sadece 4 puan bulunuyor. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe ise 40 puanla 8. sırada yer alıyor.
Sezonun ilk yarısındaki maçı Kasımpaşa, sahasında 3-1 kazanmıştı. Kasımpaşa da kırmızı kart cezalısı Bernard Mensah, İzmir deplasmanında forma giyemeyecek.
Bornova Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Göztepe-Kasımpaşa maçını hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
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