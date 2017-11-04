Kasımpaşa isyan etti... TFF ve MHK'ya istifa çağrısı!

Kasımpaşa Kulübünden, "Yeter, istifa edin!" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, "Biz futbolu güzelleştirmek, Fair-Play'i öne çıkarmak için çırpındıkça, birileri aşağıya çekmeye çalışıyor. Kafalarında kırk tilki dolaşanların yazdığı senaryolar sahneleniyor. İnanılmaz hakem hatalarıyla Kasımpaşa'nın önü kesilmeye çalışılıyor. Biz bu orta oyununun figüranı olmayacağız. TFF ve MHK'yı istifaya davet ediyoruz." denildi.

Hakem hataları nedeniyle Kasımpaşa'nın mağdur edildiği ileri sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hakemler tarafından en çok mağdur edilen taraf olmamıza rağmen, geçen yıllardaki faciaların üzerine yenileri ekleniyor. İki hafta önce Antalyaspor deplasmanında Ümit Öztürk, şimdi de Suat Arslanboğa, hatalı yönetimleriyle puanlarımızı gasp etti. Antalya'da rakip oyuncuya kırmızı kartı göstermekten imtina eden zihniyet, 2 dakika sonra bizi 10 kişi bırakmıştı. Ümit Öztürk'e, hiçbir şey olmamış gibi, bir hafta sonra Trabzonspor-Galatasaray maçında görev verilmesini anlayamadığımız gibi, bugün de Suat Arslanboğa'nın sürekli rakibe çalışan adalet terazisini anlayamadık. Trezeguet'ye kolayca çıkan kart, Titi ve Ertuğrul'a çıkmadı. Uzatmalardaki golde aktif alanda olup kafaya sıçrayan Batalla'ya bariz ofsayta rağmen bayrak kalkmadı. Artık bu tiyatro son bulmalı."



- "Üstümüze mi oynanıyor?"



Lacivert-beyazlı kulüp tarafından kamuoyu ile paylaşılan açıklamada oldukça sert ifadelere yer verilerek, "Kasımpaşa'ya karşı hata yapanların ödüllendirildiğini, piyonların sahaya sürüldüğünü görünce, 'Bazı takımların düşmesini engellemek için kurban mı seçiliyoruz, üstümüze mi oynanıyor?' diye sormadan edemiyoruz." görüşleri aktarıldı.

Ligin en genç takımı olarak, hep hakemlerin arkasında olunduğu, etik değerlere öncelik verildiği vurgulanarak, şöyle denildi:

"Hakemlere tepki gösterdiği için kart gören oyuncularımıza en ağır para cezaları veren tek kulübüz. Biz hep güzel oyunu misyon seçtik ancak bu duyarlılığımızın karşılığını göremedik. Uyarıyoruz. Saha dışına çıkmıyoruz, feryat figan etmiyoruz diye, Kasımpaşa, 'Sırtına vur, ekmeğini al' kulübü değildir. TFF ve MHK'ya sesleniyoruz. Bunun hesabı verilmelidir. Yıllardır canımız yandı, yeter artık! Türk futbolu için daha adil ve dürüst hakemler istiyoruz. Yok bu devran böyle gidecekse, dünyadaki her federasyonun yapacağı gibi, yol yakınken görevi bırakın. Artık istifa edin. Bu zihniyette bir TFF ve MHK istemiyoruz."