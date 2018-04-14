Kasımpaşa istediğini aldı!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa, ligden düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor karşısında kazanmasını bildi.
Mücadeleden 2-0 galip ayrılan Paşa, puanını 40 yükseltti ve ligde rahat bir nefes aldı. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Baki Tuncay Akkın, Murat Ergin Gözütok
Kasımpaşa: Eray Birniçan, Popov, Veysel Sarı, Omeruo, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Trezeguet, Mensah, İlhan Depe (Dk. 79 Murillo), Diagne (Dk. 86 Etoundi)
Kardemir Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş, Kravchenko (Dk. 74 Tayyib Talha Sanuç), Özgür Yılmaz, Ibanez, Skulason, Murat Akın, Stahl (Dk. 61 Kage), Cem Özdemir (Dk. 61 Osman Çelik), Bliznichenko, Yusuf Akbulut
Goller: Dk. 55 Trezeguet, Dk. 66 Mensah (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 53 Kravchenko, Dk. 82 Hakan Aslantaş (Kardemir Karabükspor), Dk. 82 Diagne (Kasımpaşa)
17. dakikada Ibanez'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
20. dakikada Trezeguet'in pasıyla topla buluşan Mensah'ın, ceza sahası dışında sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
40. dakikada Mensah'ın ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak kaleyi tutmadı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
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