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Futbol
Haber Giriş: 03.01.2020 - 10:28,Son Güncelleme:/

Kasımpaşa için şok iddia! 11 futbolcu...

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Kasımpaşa için şok iddia! 11 futbolcu...

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da şok eden gelişmeler yaşanıyor. Lacivert beyazlı ekipte 11 futbolcuyla yol ayrımına gidilmesi yönünde karar çıktı.

Son haftaların en formsuz takımı Kasımpaşa’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fanatik'in haberine göre Başkan Turgay Ciner eşine benzerine az rastlanır bir karar aldı. Ciner, takımın büyük kısmıyla yollarını ayırma kararı aldı.

Takım kaptanı Veysel, Popov, Khalili, Yusuf Erdoğan, Ben Youssef, Heintz, İlhan Depe, Özgür Çek, Jose, Veigneau ve kaleci Ramazan’la yolların ayrılmasına karar verildi. Bu oyuncuların kampa götürülmeyeceği ve kendilerine takım bulmaları isteneceği öğrenildi.

Quaresma ve Aytaç'la devam

Yönetimin gönderilecek oyuncuların yerine ise maliyeti çok daha düşük transferlere yaparak yoluna devam edeceği ve bu konuda hazırlığını da tamamladığı ifade edildi. Takımın diğer önemli isimleri Quaresma ve Aytaç Kara ile ise yola devam ediliyor.

Kasımpaşa için şok iddia 11 futbolcu...

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