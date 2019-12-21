Kasımpaşa ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşıyor. Kasımpaşa'nın şu an Süper Lig'de yer alan ekipler arasında karşılaşıp mağlup edemediği bir takım yok. Kasımpaşa, Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 16 maçta da kalesinde gol gördü.

Bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı dört Süper Lig maçının üçünü kaybeden Gaziantep FK, tek galibiyetini Beşiktaş karşısında aldı. Geçen hafta Rizespor'u deplasmanda 3-0 yenen Kasımpaşa, altıncı haftadan bu yana ilk kez üst üste iki galibiyet almak için sahaya çıkıyor. Süper Lig'de oynadığı son iki maçta da gol yemeyen Gaziantep FK, sezonun ilk 13 haftasında gole kapama yapamamıştı.

Kasımpaşa Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa Gaziantep FK maçı bugün saat 17:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Maç öncesi notlar

Süper Lig'in ilk 15 haftasında kafayla gol atamayan tek takım Kasımpaşa. Kasımpaşa forması giydiği son iki lig maçında da gol atan Fode Koita, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste üç karşılaşmada gol sevinci yaşamak için sahaya çıkıyor.

Haris Hajradinovic, Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla çıktığı son dört maçta üç asist yaptı.

Gaziantep FK'nın Süper Lig'de attığı son beş golde de Olarenwaju Kayode'nin doğrudan katkısı var.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde iki kez karşılaştığı Kasımpaşa'ya mağlup olmadı.

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