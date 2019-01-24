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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kasımpaşa Galatasaray'dan dünyaları istedi! Diagne...

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Kasımpaşa Galatasaray'dan dünyaları istedi! Diagne...

Ocak ayı planlarını 2 golcü almak üzerine kuran Galatasaray, ilk hedeflerine ulaşamazken, Kasımpaşalı Diagne için harekete geçtiği ancak şok bir yanıt aldığı ortaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda Ocak ayında kadrosuna 1 değil en az 2 golcü takviyesi planlayan Galatasaray henüz beklenen santrfor transferini gerçekleştiremedi. Bu durum Galatasaray taraftarı ve camiasında infiale yol açarken, sarı kırmızılıların ligin ilk yarısının gol kralı Mbaye Diagne için harekete geçtiği ortaya çıktı. Galatasaray Kulübü’nün 2 hafta önce Kasımpaşa ile temasa geçtiği ifade edildi.

PAZARLIK EDECEKLER

Galatasaray’ın Diagne’nin bonservis bedelini sorması üzerine ise Kasımpaşa Kulübünün 15 milyon Euro’dan kapıyı açtığı ortaya çıktı. Bu rakamı yüksek bulduğu için 2 hafta önce geri çekilen Galatasaray’ın, Alan, Tetteh ve Pato transferlerinin sonuçlanmaması ve son tercih olarak beklettiği Demba Ba’nın ise Başakşehir’e transferi üzerine şimdi nasıl bir politika izleyeceği merak edilmeye başlandı.

Sarı kırmızılıların Mbaye Diagne için Kasımpaşa ile yeniden temasa geçip bu rakamı aşağı çekmeye çalışması bekleniyor. Kasımpaşa’nın pazarlıkta rakamı düşürüp düşürmeyeceği veya ne kadar indirim yapacağı da merak konusu.

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