Kasımpaşa Galatasaray'dan dünyaları istedi! Diagne...
Ocak ayı planlarını 2 golcü almak üzerine kuran Galatasaray, ilk hedeflerine ulaşamazken, Kasımpaşalı Diagne için harekete geçtiği ancak şok bir yanıt aldığı ortaya çıktı.
Teknik direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda Ocak ayında kadrosuna 1 değil en az 2 golcü takviyesi planlayan Galatasaray henüz beklenen santrfor transferini gerçekleştiremedi. Bu durum Galatasaray taraftarı ve camiasında infiale yol açarken, sarı kırmızılıların ligin ilk yarısının gol kralı Mbaye Diagne için harekete geçtiği ortaya çıktı. Galatasaray Kulübü’nün 2 hafta önce Kasımpaşa ile temasa geçtiği ifade edildi.
PAZARLIK EDECEKLER
Galatasaray’ın Diagne’nin bonservis bedelini sorması üzerine ise Kasımpaşa Kulübünün 15 milyon Euro’dan kapıyı açtığı ortaya çıktı. Bu rakamı yüksek bulduğu için 2 hafta önce geri çekilen Galatasaray’ın, Alan, Tetteh ve Pato transferlerinin sonuçlanmaması ve son tercih olarak beklettiği Demba Ba’nın ise Başakşehir’e transferi üzerine şimdi nasıl bir politika izleyeceği merak edilmeye başlandı.
Sarı kırmızılıların Mbaye Diagne için Kasımpaşa ile yeniden temasa geçip bu rakamı aşağı çekmeye çalışması bekleniyor. Kasımpaşa’nın pazarlıkta rakamı düşürüp düşürmeyeceği veya ne kadar indirim yapacağı da merak konusu.
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