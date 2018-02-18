Kasımpaşa Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Haftanın kritik mücadelesini bekleyen futbolseverler ise büyük bir merakla maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın sonucu en çok merak edilen maçında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta zirveye oturan Fatih Terim'in öğrencileri, Kasımpaşa karşısında 3 puanın sahibi olmak için mücadele edecek. Öte yandan Kasımpaşa ise Galatasaray'dan puan alarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Önemli mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştıran taraftarlar, sorularının yanıtını internette soruşturuyor. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu akşam saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak izlenebilecek.Bu önemli mücadelenin hakemliğini ise Halis Özkahya yapacak.
Müsabakayı internetten izlemek isteyen sporseveler beIN Connect uygulamasını kullanabilir. Ayrıca maçın skoru ve maça ait diğer bilgileri hurriyet.com.tr'den takip edebilirsiniz.
KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI SAAT ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon çıktığı 21 karşılaşmada 14 galibiyet 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 44 puanla lider olan Galatasaray, bu maçtan alacağı 3 puanla zirvedeki yerini daha da güçlendirmek istiyor. Kasımpaşa ise bu sezon, oynadığı 21 maçta 7 galibiyet 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 26 puanla 11. sırada yer alıyor.
Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig’de bugün 28. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 27 lig maçından 17’sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galip gelebildi. Galatasaray’ın 53 golüne, Kasımpaşa 25 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı’nda yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazandı.
Ev sahibi Kasımpaşa'da sarı kart cezalısı Popov dışında eksik oyuncu bulunmazken, Antalyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı olan Younes Belhanda, bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Jason Denayer ve Fernando Reges de Kasımpaşa karşısında sahada olamayacak.
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