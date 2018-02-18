Kasımpaşa Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKasımpaşa Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?
Spor Arena Kasımpaşa Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
18.02.2018 - 12:44, Son Güncelleme:

Kasımpaşa Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Haftanın kritik mücadelesini bekleyen futbolseverler ise büyük bir merakla maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın sonucu en çok merak edilen maçında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta zirveye oturan Fatih Terim'in öğrencileri, Kasımpaşa karşısında 3 puanın sahibi olmak için mücadele edecek. Öte yandan Kasımpaşa ise Galatasaray'dan puan alarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Önemli mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştıran taraftarlar, sorularının yanıtını internette soruşturuyor. Peki, Kasımpaşa  Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu akşam saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak izlenebilecek.Bu önemli mücadelenin hakemliğini ise Halis Özkahya yapacak.

Müsabakayı internetten izlemek isteyen sporseveler beIN Connect uygulamasını kullanabilir. Ayrıca maçın skoru ve maça ait diğer bilgileri hurriyet.com.tr'den takip edebilirsiniz.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI SAAT ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon çıktığı 21 karşılaşmada 14 galibiyet 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 44 puanla lider olan Galatasaray, bu maçtan alacağı 3 puanla zirvedeki yerini daha da güçlendirmek istiyor. Kasımpaşa ise bu sezon, oynadığı 21 maçta 7 galibiyet 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 26 puanla 11. sırada yer alıyor.

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig’de bugün 28. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 27 lig maçından 17’sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galip gelebildi. Galatasaray’ın 53 golüne, Kasımpaşa 25 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı’nda yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazandı.

Ev sahibi Kasımpaşa'da sarı kart cezalısı Popov dışında eksik oyuncu bulunmazken, Antalyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı olan Younes Belhanda, bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Jason Denayer ve Fernando Reges de Kasımpaşa karşısında sahada olamayacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

6 milyon Euro'luk huzur operasyonu

Valbuena istedi, Giuliano vermedi! Penaltı...

Hasan Ali Kaldırım Beşiktaş maçında yok!

Wolfsburg - Bayern München: Watch Live-Übertragung Uhr 17. Februar 2018