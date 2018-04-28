Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 10 maçtır kazanamıyor
Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ile Spor Toto Süper Lig'de son hafta için geri sayım başlıyor. 60 puanla dördüncü sırada yer alan Fenerbahçe, 40 puanla ligin orta sıralarında mücadele eden Kasımpaşa karşısında zorlu bir mücadele verecek. Liderle arasında yalnızca üç puan fark bulunan Sarı Lacivertliler, galibiyet hedeflediği bu mücadeleyle şampiyonluk yarışındaki iddiasını arttırmak istiyor. Peki, heyecan dolu geçmesi beklenen Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar
Kasımpaşa Fenerbahçe maçı, liderlik mücadelesinde dengeleri yeniden belirleyecek. Sarı Lacivertli takımın kazanması halinde maç fazlasıyla zirvede yer bulacağı karşılaşma, taraftarlar tarafından ilgiyle takip edilecek. Peki, Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele hakkında bazı detaylar
KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. 28 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadelenin yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde yarın 30. kez karşılaşacak
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İki ekip arasında geride kalan 29 maçtan 23'ünü Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 69 golüne, Kasımpaşa 24 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan maçı Fenerbahçe 4-2 kazandı.
KASIMPAŞA 10 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 10 maçta galip gelemedi.
Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 10 maçtan 9'unu yitirdi, birinde berabere kaldı.
KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR
Kasımpaşa, maçlarını yaptığı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Fenerbahçe'yi 7. kez ağırlayacak.
İki takım arasında Kasımpaşa'daki statta oynanan tamamı Süper Lig'deki 6 müsabakadan 5'ini konuk Fenerbahçe, birini ev sahibi ekip kazandı.
Fenerbahçe, Kasımpaşa'da 13 kez gol sevinci yaşadı, kalesinde 5 gol gördü.
EN FARKLI SKORLAR
İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti.
2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. Geçen sezonun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 29 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.
Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013'te kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.
Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.
KASIMPAŞA, 14 MAÇTA GOL ATAMADI
Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 29 maçın 14'ünde gol atamadı.
Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 15 maçta havalandırabilirken, kendi kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi.
MUHTEMEL 11'LER
KASIMPAŞA: Eray- Popov, Omeruo, Veysel, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Eduok, Mensah, Trezeguet, Diagne
SAKAT: Ramazan, Koita
CEZALI: Yok
FENERBAHÇE: Volkan- Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatif, Soldado
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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