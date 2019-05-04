Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bu akşam 32. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 31 maçtan 24'ünü Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 75 golüne, Kasımpaşa 27 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabaka 2-2 tamamlandı.



Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 12 maçta galip gelemedi. Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 12 maçtan 10'unu yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı bugün saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



Kasımpaşa'daki maçlar



Kasımpaşa, maçlarını yaptığı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Fenerbahçe'yi 8. kez ağırlayacak. İki takım arasında Kasımpaşa'daki statta oynanan tamamı Süper Lig'deki 7 müsabakadan 6'sını konuk Fenerbahçe, birini ev sahibi ekip kazandı. Deplasmandaki son 5 maçtan galip ayrılan Fenerbahçe, Kasımpaşa'da toplam 17 kez gol sevinci yaşadı, kalesinde 6 gol gördü. Geçen sezon Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan lig maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.



En farklı skorlar



İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti. 2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 31 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti. Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013'te kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı. Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.



Kasımpaşa'nın 14 maçta golü yok



Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 31 maçın 14'ünde gol atamadı. Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 17 maçta havalandırabilirken, kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi.

Deplasman kabusu sürüyor

Spor Toto Süper Lig’de 30’uncu hafta geride kalırken Fenerbahçe’de deplasman kabusu sürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın da çözüm bulamadığı kötü futbol, deplasmanda kazanamama serisini 14 maça çıkardı. Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda çıktığı 15 maçın sadece 1’inde galibiyet alırken 6 kez sahadan beraberlikle, 8 kez de mağlubiyet yaşayarak ayrıldı.

Dış sahada en az gol atıp, en az galibiyet alan takım konumunda da olan Fenerbahçe, 16’ncı deplasman maçında ise 4 Mayıs Cumartesi günü Kasımpaşa’ya konuk olacak. Geride kalan 15 maçın 14’ünde ilk yarıyı golsüz kapatan sarı-lacivertli ekip, bulduğu 10 gole 21 golle karşılık verip 9 puan toplayabildi.