Kasımpaşa evinde rahat turladı! 5 gol...

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Özgüç Türkalp, Ömer Tevfi?k Özkoç, Selahatti?n Altay
Kasımpaşa: Eray Birniçan, Onur Ural, Veysel Sarı, Burak Turan, Mert Kula (Dk. 46 Trezeguet), Pavelka (Dk. 46 Mensah), Ahmed Ildiz, Neumayr (Dk. 71 Hakan Demir), Eduok, Hasan Bi?lal, Ali? Göçmen
Niğde Belediyespor: Muzaffer Sarıi?brahi?m, Oktay Demircan (Dk. 52 Oktay Pop), Volkan Geyi?k, Eren Tokat, Volkan Özcan, Sefa Aksoy, Ali? Akburç, Osman Işıklı (Dk. 66 Cabir Coşar), Uğur Ayhan (Dk. 67 Seçkin Getbay), Hasan Üstübücü, Tunç Murat Behram
Goller: Dk. 36 Ali Akburç (Niğde Belediyespor), Dk. 57 ve 80 Trezeguet, Dk. 59 Ahmed Ildiz, Dk. 65 Ali Göçmen, Dk. 77 Eduok (Kasımpaşa)
Sarı kart: Dk. 21 Oktay Demircan (Niğde Belediyespor)