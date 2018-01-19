Kasımpaşa evinde Aytemiz Alanyaspor'u devirdi

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Samet Çiçek
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veysel Sarı, Pavelka (Dk. 84 Mbaye), Sadiku, Trezeguet, Murillo (Dk. 60 İlhan Depe), Mensah (Dk. 76 Neumayr), Eduok
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Welinton, Fofana, Tzavellas, Sackey, Efecan Karaca, Mbilla (Dk. 22 Lungu-Dk. 73 Taha Yalçıner), Emre Akbaba, Nsakala, Junior Fernandes
Goller: Dk. 14 Efecan Karaca, Dk. 45+2 Emre Akbaba (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 22 ve 71 Eduok, Dk. 87 Mbaye (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 82 Fofana (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Omeruo, Dk. 45+1 Ben Youssef, Dk. 88 Mbaye (Kasımpaşa), Dk. 75 Nsakala (Aytemiz Alanyaspor)
MAÇIN GOL DAKİKALARI
14. dakikada Sackey'in ara pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Efecan Karaca, ceza alanına girdiği anda önde bulunan kaleci Ramazan Köse'nin üzerinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
22. dakikada Popov'un sağdan ortasında altıpasta boş pozisyonda topla buluşan Eduok, meşin yuvarlağı rahat bir şekilde kafayla filelere gönderdi ve 1-1 beraberliği sağladı.
45+2. dakikada Emre Akbaba, penaltı vuruşunda topu filelere gönderdi: 1-2.
71. dakikada rakiplerinden başarıyla sıyrılan Pavelka, topu savunmanın arkasında boş durumda bulunan Eduok'un önüne bıraktı. Bu oyuncu, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2
87. dakikada Neumayr'ın soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Mbaye, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve takımını 3-2 öne geçirdi.