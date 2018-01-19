« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Kasımpaşa evinde Aytemiz Alanyaspor'u devirdi

Kasımpaşa evinde Aytemiz Alanyaspor'u devirdi

Süper Lig'de 18. hafta açılış maçında Kasımpaşa evinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Aytemiz Alanyaspor'un gollerini 15. dakikada Efecan Karaca ve 45+2. dakikada penaltıdan Emre Akbaba atarken ev sahibi Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 22. ve 71. dakikalarda Samuel Eduok ve 87. dakikada Diagne kaydetti. Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 22'ye çıkartırken, Aytemiz Alanyaspor 18 puanda kaldı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan 
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Samet Çiçek 
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veysel Sarı, Pavelka (Dk. 84 Mbaye), Sadiku, Trezeguet, Murillo (Dk. 60 İlhan Depe), Mensah (Dk. 76 Neumayr), Eduok 
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Welinton, Fofana, Tzavellas, Sackey, Efecan Karaca, Mbilla (Dk. 22 Lungu-Dk. 73 Taha Yalçıner), Emre Akbaba, Nsakala, Junior Fernandes 
Goller: Dk. 14 Efecan Karaca, Dk. 45+2 Emre Akbaba (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 22 ve 71 Eduok, Dk. 87 Mbaye (Kasımpaşa) 
Kırmızı kart: Dk. 82 Fofana (Aytemiz Alanyaspor) 
Sarı kartlar: Dk. 43 Omeruo, Dk. 45+1 Ben Youssef, Dk. 88 Mbaye (Kasımpaşa), Dk. 75 Nsakala (Aytemiz Alanyaspor) 

Kasımpaşa evinde Aytemiz Alanyasporu devirdi

MAÇIN GOL DAKİKALARI
14. dakikada Sackey'in ara pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Efecan Karaca, ceza alanına girdiği anda önde bulunan kaleci Ramazan Köse'nin üzerinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
22. dakikada Popov'un sağdan ortasında altıpasta boş pozisyonda topla buluşan Eduok, meşin yuvarlağı rahat bir şekilde kafayla filelere gönderdi ve 1-1 beraberliği sağladı.
45+2. dakikada Emre Akbaba, penaltı vuruşunda topu filelere gönderdi: 1-2.
71. dakikada rakiplerinden başarıyla sıyrılan Pavelka, topu savunmanın arkasında boş durumda bulunan Eduok'un önüne bıraktı. Bu oyuncu, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2 
87. dakikada Neumayr'ın soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Mbaye, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve takımını 3-2 öne geçirdi. 

Kasımpaşa evinde Aytemiz Alanyasporu devirdi

süper lig

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ