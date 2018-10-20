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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.10.2018 - 15:24, Son Güncelleme:

Kasımpaşa evinde Akhisar'ı gole boğdu

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Kasımpaşa evinde Akhisar'ı gole boğdu

Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa sahasında Akhisarspor'u 5-0 mağlup etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Kasımpaşa'ya farklı galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Trezeguet, 58. dakikada Tarkan Serbest, 67. ve 70. dakikalarda Mbaye Diagne, 78. dakikada Samuel Eduok kaydetti. Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 18'e yükseltip zirve takibini sürdürürken, Akhisarspor 5 puanda ve son sırada kaldı.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan 
Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Mustafa Sönmez 
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Tarkan Serbest, Eduok (Dk. 84 İlhan Depe), Pavelka (Dk. 76 Koita), Trezeguet (Dk. 89 Hakan Demir), Diagne 
Akhisarspor: Fatih Öztürk, Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş (Dk. 64 Regattin), Sissoko, Aykut Çeviker, Barbosa (Dk. 68 Onur Ayık), Josue (Dk. 82 Larsson), Güray Vural, Seleznov 
Goller: Dk. 57 Trezeguet, Dk. 58 Tarkan Serbest, Dk. 67 ve 70 Diagne, Dk. 78 Eduok (Kasımpaşa) 
Sarı kartlar: Dk. 23 Mustafa Yumlu, Dk. 83 Güray Vural, Dk. 85 Regattin (Akhisarspor), Dk. 45 1 Diagne (Kasımpaşa)

MAÇIN GOL DAKİKALARI
57. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Eduok'un ceza sahası içi sağ çaprazdan pasında Diagne, sırtı dönük bir şekilde altıpasın önünde meşin yuvarlağı kontrol etti. Ardından Diagne'nin dokunamadığı topu önünde bulan Trezeguet'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 
58. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Tarkan Serbest'in ceza sahası dışından çektiği şutta savunmaya çarpan meşin yuvarlak, kaleci Fatih Öztürk'ü de yanıltarak ağlara gitti: 2-0. 
67. dakikada Trezeguet'nin sağ kanattan çıkardığı pasında Diagne'nin ceza yayı içinde bekletmeden yerden çektiği şutta top, filelerle buluştu: 3-0. 
70. dakikada Akhisarspor savunmasının hatalı pasıyla topu önünde bulan Diagne'nin penaltı noktası üzerinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Fatih Öztürk'ün solundan ağlara gitti: 4-0. 
78. dakikada Ramazan Köse'nin kullandığı kale vuruşunda Lopes'in ceza yayı önünde kafayla kaleci Fatih Öztürk'e verdiği geri pasta araya giren Eduok, kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-0.

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Kasımpaşa evinde Akhisarı gole boğdu

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