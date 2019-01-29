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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
29.01.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Kasımpaşa düşüşte! Son 6 maçta 1 galibiyet...

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Kasımpaşa düşüşte! Son 6 maçta 1 galibiyet...

Spor Toto Süper Lig'de sezona etkili bir başlangıç yapan ve ilk yarıda liderlik koltuğunda da oturan Kasımpaşa, son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla dikkati çekti.

Ligin dördüncü haftasında liderliğe yükselen ve ilk yarının geri kalan bölümünde zirve mücadelesi veren lacivert-beyazlılar, devre arasına 29 puanla 4. sırada girdi.

Kasımpaşa, ara transfer döneminde 5 oyuncuyu kadrosuna katmasına karşın ikinci yarıya istediği başlangıcı yapamadı.

Teknik direktörlüğünü Mustafa Denizli'nin üstlendiği lacivert-beyazlı ekip, ikinci yarının ilk 2 haftasında yaşadığı mağlubiyetlerle puan cetvelinde 7. sıraya kadar geriledi.

- İkinci yarıya kötü başladı

Kasımpaşa, bu sezon Süper Lig'e yaptığı iyi başlangıcı ikinci yarıya taşıyamadı.

Ligin ilk 2 maçında Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'i mağlup eden lacivert-beyazlılar, ikinci yarıda ise bu takımlar karşısında sahadan puansız ayrıldı.

Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa, ilk 2 haftada 5 gol attığı bu takımlar karşısında ikinci yarıdaki maçlarda ise fileleri havalandıramadı.

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- Ligde son 6 maçta tek galibiyet

Kasımpaşa, Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmadan sadece birini kazanabildi.

Lacivert-beyazlılar, ligde son 6 maç dikkate alındığında İstikbal Mobilya Kayserispor, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir karşısında sahadan puansız ayrılarak 4 mağlubiyet yaşadı.

Bu süreçte Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kalan Kasımpaşa, tek galibiyetini ise ilk yarının son haftasında Beşiktaş'a karşı aldı.

- Diagne yoksa gol de yok

Kasımpaşa, Senegalli santrforu Mbaye Diagne'nin forma giymediği maçlarda gol atmakta zorlanıyor.

Lacivert-beyazlı takım, 27 yaşındaki oyuncunun kart cezası nedeniyle forma giymediği son 2 lig maçında fileleri havalandıramadı. Kasımpaşa, Diagne'nin takımdaki yerini alamadığı Aytemiz Alanyaspor ile kupada oynadığı rövanş mücadelesinde ise uzatma dakikalarında attığı golle çeyrek finale yükseldi.

Kasımpaşa'nın ara transfer döneminde aldığı cazip tekliflere rağmen Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda kadrosunda tuttuğu Diagne, ligdeki Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü maçlarında da forma giyemeyecek.

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