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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
04.02.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Kasımpaşa, düşüşe geçti

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Kasımpaşa, düşüşe geçti

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk 4 maçını kazanarak liderliğe yükselen ve tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan Kasımpaşa, ikinci yarıda ise tam tersi bir performans sergiliyor.

Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olan lacivert-beyazlı ekip, ikinci yarıdaki üçüncü maçından da puansız ayrılarak zirve yarışının gerisinde kaldı. Ligin ilk 17 haftalık periyodunda 37 kez fileleri havalandırarak en golcü takım unvanını alan Kasımpaşa, ikinci yarıda ise bu performansını sürdüremedi.

Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü üstlendiği İstanbul temsilcisi, ikinci yarıda Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor ile yaptığı maçlarda sadece 1 kez fileleri havalandırabildi. Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 4. sırada tamamlayan Kasımpaşa, ikinci yarıda henüz puanla tanışamadı ve 7. sıraya geriledi. Ligin ilk yarısını lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde kapatan Kasımpaşa, yaşadığı düşüşle farkın 15 puana çıkmasına engel olamadı.

- Kolay gol yiyor

Kasımpaşa, ligde 20 haftada kalesinde en çok gol gören üçüncü takım oldu. Lacivert-beyazlılar, lig maçlarında kalesinde 34 gol gördü. Ligin kalan bölümünde 35'er gol yiyen MKE Ankaragücü ile Akhisarspor ise kalesini en az savunabilen takımlar olarak öne çıktı.

Kasımpaşa, Süper Lig'de çıktığı 20 maçın 17'sinde kalesini gole kapatamadı. Lacivert-beyazlılar, sadece ilk yarıdaki Demir Grup Sivasspor, Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında gol yemedi.

- Diagne ve Eduok'un yokluğunu hissediyor

Ligin ikinci yarısında gol yollarında sıkıntı yaşayan Kasımpaşa, ara transfer döneminde takımdan ayrılan Mbaye Diagne ve Samuel Eduok'un eksikliğini yaşıyor. Galatasaray'a 10 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Diagne, lacivert-beyazlı formayla ilk yarıda 20 gol atmıştı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yolunu tutan Samuel Eduok ise Kasımpaşa formasıyla ligde 18 maçta 5 kez fileleri havalandırmıştı.

- Mustafa Denizli ilk kez üst üste 3 maç kaybetti

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 3 maçtan mağlup ayrıldı.
Türkiye'nin en üst seviyedeki futbol liginde 1987'den bu yana takım çalıştıran ve bu kulvarda Kasımpaşa'nın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kocaelispor'un da teknik direktörlüğünü yapan Denizli, daha önce art arda 3 maç sahadan mağlup ayrılmamıştı.


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