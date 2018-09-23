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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.09.2018 - 17:58, Son Güncelleme:

Kasımpaşa Cisse'yi durduramadı

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Kasımpaşa Cisse'yi durduramadı

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta maçında Kasımpaşa'nın konuğu Aytemiz Alanyaspor idi. Mücadeleyi Alanyaspor 2-1 kazandı. Konuk takımın gollerini 45. ve 87. dakikalarda yeni transfer Papiss Cisse kaydetti. Kasımpaşa 90. dakikada Mbaye Diagne ile farkı 1'e indirse de sonuca gidemedi. Lige 4'te 4 galibiyetle başlayan Kasımpaşa, Galatasaray'ın ardından Alanyaspor karşısında da 3 puan kaybetti ve 12 puanda kaldı. Alanyaspor ise 9 puana yükseldi. İstanbul ekibi ligde bir sonraki hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Alanya takımı ise Akhisarspor'u evinde konuk edecek.

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Mustafa Savranlar

KASIMPAŞA: Ramazan - Popov, Veysel Ben Youssef, Veigneau (Dk. 70 Eduok), Sadiku (Dk. 86 Mustafa), Pavelka, İlhan Depe, Tarkan (Dk. 46 Özgür), Trezeguet, Diagne

AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk - Baiano, Merih, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Maniatis (Dk. 69 Taha), Efecan (Dk. 85 Hasan), Ceyhun, Villafanez (Dk. 78 Fernandes), Cisse

GOLLER: Dk. 89 Diagne (Kasımpaşa) - Dk. 45 - Dk. 87 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Veysel, Sadiku (Kasımpaşa) - Baiano, Ufuk, Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki2 Başakşehir6813
2Önceki1 Galatasaray6512
3Önceki3 Kasımpaşa6212
4Önceki5 Konyaspor6311
5Önceki4 Beşiktaş5310
6Önceki8 Yeni Malatyaspor6210
7Önceki9 Ankaragücü6110
8Önceki10 Antalyaspor6-310
9Önceki12 Göztepe609
10Önceki13 Alanyaspor6-69
11Önceki6 Kayserispor6-18
12Önceki7 Trabzonspor627
13Önceki11 Fenerbahçe5-16
14Önceki18 Akhisar Bld. Spor6-15
15Önceki15 Bursaspor6-15
16Önceki14 Sivasspor6-55
17Önceki16 Çaykur Rizespor6-33
18Önceki17 E. Buyuksehir6-52
Puan durumu

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada Aytemiz Alanyaspor'un atağa çıkarken yaptığı top kaybında sol kanatta Veigneau topla buluştu. Bu oyuncunun pasında ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Pavelka'nın şutunda top ağlara gitti. Ancak hakem Özgür Yankaya, VAR'a başvurarak gol öncesinde Diagne'nin faul yaptığını tespit etti ve golü iptal etti.

16'ncı dakikada İlhan Depe'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topla buluşan Veysel şutunu çekti. Kaleci Ufuk topu kornere tokatladı. Kullanılan kornerde Alanyaspor savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

45'inci dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Efecan'ın pasıyla boş kale önünde topla buluşan Cisse ayağı kayarak pozisyonunu kaybetti. Çizgi üzerinde tekrardan topu kontrol eden Cisse'nin yerdeyken yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.

45+3'üncü dakikada Veigneanu'nun ortasında Trezeguet topu kontrol ettikten sonra dönerek vurdu. Kaleci Ufuk'tan dönen topta müsait durumda bulunan Diagne'nin şutunda kaleci Ufuk topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

67'nci dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Trezeguet'in kafa vuruşu yandan auta gitti.

69'uncu dakikada Diagne'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Trezeguet'in ceza sahasına girerken yaptığı vuruş auta çıktı.

72'nci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında İlhan Depe'nin ortasında Diagne'nin vuruşu çerçeveyi bulmadı, pozisyonun devamında topla birlikte hareketlenen Efecan'ın arka direğe çıkardığı topta müsait durumdaki Cisse topa dokunamadı.

87'nci dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceyhun Gülselam'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Cisse, kendisinin ve takımının 2'nci golünü kaydetti: 0-2.

89'uncu dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Trezeguet'in vuruşunda kaleci Ufuk'un çeldiği top Eduok'un önüne düştü. Eduok'un vuruşunda topu tamamlayan Diagne topu ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golde VAR hakemlerine danışan Özgür Yankaya golü verdi: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

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