Kasımpaşa Cisse'yi durduramadı
Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta maçında Kasımpaşa'nın konuğu Aytemiz Alanyaspor idi. Mücadeleyi Alanyaspor 2-1 kazandı. Konuk takımın gollerini 45. ve 87. dakikalarda yeni transfer Papiss Cisse kaydetti. Kasımpaşa 90. dakikada Mbaye Diagne ile farkı 1'e indirse de sonuca gidemedi. Lige 4'te 4 galibiyetle başlayan Kasımpaşa, Galatasaray'ın ardından Alanyaspor karşısında da 3 puan kaybetti ve 12 puanda kaldı. Alanyaspor ise 9 puana yükseldi. İstanbul ekibi ligde bir sonraki hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Alanya takımı ise Akhisarspor'u evinde konuk edecek.
STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Mustafa Savranlar
KASIMPAŞA: Ramazan - Popov, Veysel Ben Youssef, Veigneau (Dk. 70 Eduok), Sadiku (Dk. 86 Mustafa), Pavelka, İlhan Depe, Tarkan (Dk. 46 Özgür), Trezeguet, Diagne
AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk - Baiano, Merih, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Maniatis (Dk. 69 Taha), Efecan (Dk. 85 Hasan), Ceyhun, Villafanez (Dk. 78 Fernandes), Cisse
GOLLER: Dk. 89 Diagne (Kasımpaşa) - Dk. 45 - Dk. 87 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Veysel, Sadiku (Kasımpaşa) - Baiano, Ufuk, Cisse (Aytemiz Alanyaspor)
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki2
|Başakşehir
|6
|8
|13
|2Önceki1
|Galatasaray
|6
|5
|12
|3Önceki3
|Kasımpaşa
|6
|2
|12
|4Önceki5
|Konyaspor
|6
|3
|11
|5Önceki4
|Beşiktaş
|5
|3
|10
|6Önceki8
|Yeni Malatyaspor
|6
|2
|10
|7Önceki9
|Ankaragücü
|6
|1
|10
|8Önceki10
|Antalyaspor
|6
|-3
|10
|9Önceki12
|Göztepe
|6
|0
|9
|10Önceki13
|Alanyaspor
|6
|-6
|9
|11Önceki6
|Kayserispor
|6
|-1
|8
|12Önceki7
|Trabzonspor
|6
|2
|7
|13Önceki11
|Fenerbahçe
|5
|-1
|6
|14Önceki18
|Akhisar Bld. Spor
|6
|-1
|5
|15Önceki15
|Bursaspor
|6
|-1
|5
|16Önceki14
|Sivasspor
|6
|-5
|5
|17Önceki16
|Çaykur Rizespor
|6
|-3
|3
|18Önceki17
|E. Buyuksehir
|6
|-5
|2
MAÇTAN DAKİKALAR
5'inci dakikada Aytemiz Alanyaspor'un atağa çıkarken yaptığı top kaybında sol kanatta Veigneau topla buluştu. Bu oyuncunun pasında ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Pavelka'nın şutunda top ağlara gitti. Ancak hakem Özgür Yankaya, VAR'a başvurarak gol öncesinde Diagne'nin faul yaptığını tespit etti ve golü iptal etti.
16'ncı dakikada İlhan Depe'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topla buluşan Veysel şutunu çekti. Kaleci Ufuk topu kornere tokatladı. Kullanılan kornerde Alanyaspor savunması topu uzaklaştırmayı başardı.
45'inci dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Efecan'ın pasıyla boş kale önünde topla buluşan Cisse ayağı kayarak pozisyonunu kaybetti. Çizgi üzerinde tekrardan topu kontrol eden Cisse'nin yerdeyken yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.
45+3'üncü dakikada Veigneanu'nun ortasında Trezeguet topu kontrol ettikten sonra dönerek vurdu. Kaleci Ufuk'tan dönen topta müsait durumda bulunan Diagne'nin şutunda kaleci Ufuk topu kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
67'nci dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Trezeguet'in kafa vuruşu yandan auta gitti.
69'uncu dakikada Diagne'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Trezeguet'in ceza sahasına girerken yaptığı vuruş auta çıktı.
72'nci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında İlhan Depe'nin ortasında Diagne'nin vuruşu çerçeveyi bulmadı, pozisyonun devamında topla birlikte hareketlenen Efecan'ın arka direğe çıkardığı topta müsait durumdaki Cisse topa dokunamadı.
87'nci dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceyhun Gülselam'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Cisse, kendisinin ve takımının 2'nci golünü kaydetti: 0-2.
89'uncu dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Trezeguet'in vuruşunda kaleci Ufuk'un çeldiği top Eduok'un önüne düştü. Eduok'un vuruşunda topu tamamlayan Diagne topu ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golde VAR hakemlerine danışan Özgür Yankaya golü verdi: 1-2.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
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