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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: AA Spor
29.01.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

Kasımpaşa cephesinden Diagne açıklaması

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Kasımpaşa cephesinden Diagne açıklaması

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 20 golle tamamlayan futbolcuları Mbaye Diagne'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddialarına ilişkin, "Anlaşılan bir pazarlık masaya yatırılmış. Sonuç ne çıkar bilmiyorum. Beklemek gerekiyor." dedi.

Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diagne'nin sarı-kırmızılı kulübe transfer olacağı iddialarının gündeme geldiğini belirterek, "Diagne'ye teklif sunulabilir ama kulüp başkanı Turgay Ciner bunu kabul eder mi bilmiyorum." diye konuştu.

Galatasaray, Diagne için görüşmelere başladı Rakam 9 milyon euro...
Galatasaray, Diagne için görüşmelere başladı! Rakam 9 milyon euro...

Transferde bazı şeylerin kısa sürede netleşeceğini aktaran Hasan Hilmi Öksüz, "Bana göre bu transferin gerçekleşme ihtimali yok ama kararlar Turgay Ciner'e ait. Bu konuda olumlu ya da olumsuz kararlar verebilir ama takımın yapısı itibarıyla böyle bir şeyin mümkün olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı kulübün başkan vekili, Galatasaray'da forma giyen eski futbolcuları Eren Derdiyok'un Diagne transferinde takasta düşünülüp düşünülmeyeceği ile ilgili, şunları kaydetti.

"Eren Derdiyok'un Galatasaray'dan aldığı parayı Kasımpaşa vermez. Kasımpaşa o rakamlara futbolcu oynatmıyor. Diagne'nin de aldığı para belli. Turgay Ciner'in takas karşılığında bir oyuncu vereceğini zannetmiyorum ancak nakit para olayı gündeme gelirse o ayrı. Galatasaray, Eren'den kurtulmak istiyor. Eren, Kasımpaşa'nın vereceği parayı kabul eder mi onu da düşünmek gerekiyor. Anlaşılan bir pazarlık masaya yatırılmış. Sonuç ne çıkar bilmiyorum. Söyleyebileceğim net bir şey yok. Beklemek gerekiyor."

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Yuto Nagatomo'lu Japonya, Asya Kupası'nda finale yükseldi...

İran 0-3 Japonya (MAÇ ÖZET)İran ile Japonya arasında oynanan Asya Kupası yarı final karşılaşmasının ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda yakaladığı fırsatları değerlendiren Japonya, ikincisi penaltıdan olmak üzere 56 ve 67. dakikalarda Yuya Osako, 90+1. dakikada Genki Haraguchi'nin attığı gollerle mücadeleyi 3-0 kazandı ve finale yükseldi. Öte yandan, İran'da Trabzonsporlu futbolcu Vahid Amiri 58, Japonya'da Galatasaraylı oyuncu Yuto Nagatomo 90 dakika forma giydi. Kupada 1992, 2000, 2004 ve 2011'de olmak üzere 4 şampiyonluğu bulunan Japonya, 5. kez finalde mücadele edecek.
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