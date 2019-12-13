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GeriFutbol Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Futbol
13.12.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

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Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

 Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Sürat çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.

Akşam saatlerinde uçakla Trabzon'a gidecek lacivert-beyazlı kafile, buradan kara yoluyla Rize'ye geçecek.

Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

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