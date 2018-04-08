Kasımpaşa Bursaspor'u evinde yaraladı
Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Bursaspor, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Bursa'da oynana maçı Kasımpaşa 1-0 kazandı. Konuk takımın golünü 31. dakikada Trezeguet kaydetti. Bursaspor 33 puanda kalırken Kasımpaşa 37'ye yükseldi. Maç sonucu sebebiyle öfkelenen taraftarlar 'yönetim istifa' tezahüratlarıyla tempo tuttular. Yeşil-beyazlılar ligde bir sonraki hafta Göztepe deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise evinde Karabükspor'u ağırlayacak.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mete Kalkavan , Ceyhun Sesigüzel , Esat Sancaktar
Bursaspor: Harun Tekin , Barış Yardımcı , William Ekong , Titi , Aziz Behich , Mikel Agu , Abdullahi Shehu , Jires Kembo (Sinan Bakış dk. 85 ?), Dzon Delarge (Yusuf Erdoğan dk. 45 ), Bogdan Stancu , Moussa Sow (Kubilay Kanatsızkuş dk. 75 )
Yedekler: Muhammed Şengezer, Ertuğrul Eroy, Emre Taşdemir, Furkan Soyalp, Onur Atasayar, George Grozav
Teknik Direktör: Paul Le Guen
Kasımpaşa: Eray Birniçan , Popov , Veysel , Omeruo , Veigneau , Pavelka , Sadiku , Mensah (Ahmed Ildız dk. 66 ), Eduok (Syam Ben Youssef dk. 90 ?), Trezeguet (İlhan Depe dk. 85 ?), Diagne
Yedekler: Kadem Burak Yaşar, Murat Can Yıldız, Franck Etoundi, Jhon Murillo, Hasan Bilal, Onur Ural, Burak Turan
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gol: Trezeguet (dk. 31) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Sow (Bursaspor), Pavelka, Omeruo (Kasımpaşa)
İSTİFA SESLERİ
Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Kasımpaşa’ya mağlup olarak kötü gidişatını sürdüren Bursaspor’da, taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Yeşil-beyazlı takım, ligin 28. haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan ve bu sezon iç sahadaki 4. mağlubiyetini alarak kötü gidişatını sürdüren Bursaspor’da, taraftarlar da yönetime büyük tepki gösterdi. Maçın son dakikalarında, ‘Yönetim istifa’ ve ‘Ali Ay dışarı’ şeklinde tezahüratlar yapan taraftarlar, maç sonunda büyük üzüntü yaşayan Aziz Behich’e ise destek verdi. 28 hafta sonunda 33 puanda kalan Bursaspor’un düşme hattında yer alan ve bir maçı eksik olan Osmanlıspor ile arasında 5 puan fark bulunuyor.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Barış Yardımcı’nın ceza sahası içine yaptığı ortayı arka direkte savunma oyuncuları topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
17. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya Moussa Sow’un kafa vuruşunda hakem faul gerekçesiyle oyunu durdurdu.
27. dakikada Kembo’nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş kalecinin kucağında kaldı.
31. dakikada Trezeguet’in ceza sahası dışından vuruşu Harun’un sağından ağlarla buluştu. 0-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Stancu’nun ceza sahası içerisine gönderdiği topa gelişine vuran Yusuf Erdoğan’ın şutu auta gitti.
55. dakikada Agu’nun yaptığı ortaya röveşata ile vuran Sow’un şutunda top kaleci Eray’ın kucağında kaldı.
61. dakikada ceza sahası dışından Yusuf Erdoğan’ın şutunu kaleci Eray güçlükle kurtardı.
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