Kasımpaşa, Bursaspor ile 20. randevuda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKasımpaşa, Bursaspor ile 20. randevuda
GeriFutbol Kasımpaşa, Bursaspor ile 20. randevuda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
18.04.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Kasımpaşa, Bursaspor ile 20. randevuda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kasımpaşa, Bursaspor ile 20. randevuda

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında oynayacağı Bursaspor ile 20. kez mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta açılış mücadelesinde Kasımpaşa, yarın sahasında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayla iki takım Süper Lig tarihinde 20. kez kozlarını paylaşacak. Spor Toto Süper Lig’de 28 hafta geride kalırken Kasımpaşa, 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet ile 11. sırada yer alıyor. Bursa temsilcisi ise aldığı 5 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 15. sırada bulunuyor.

Seride Bursaspor üstün
Süper Lig tarihinde Kasımpaşa, 19 kez Bursaspor ile rakip oldu. 19 müsabakada yeşil-beyazlı ekibin üstünlüğü bulunuyor. 10 mücadeleyi Bursaspor kazanırken, 6 maçta ise 3 puana uzanan taraf Kasımpaşa oldu. 3 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı.

Kasımpaşa’nın Koita faktörü
Kasımpaşa’nın Fransız golcüsü Fode Koita, lacivert-beyazlılarda son haftaların en golcü isimleri arasında. Koita, Akhisarspor ve Erzurumspor mücadelelerinde attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. Fransız futbolcu Bursaspor karşısında da Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin sahaya sürmesi durumunda gol arayacak.

Kasımpaşa’da 5 isim sarı kart ceza sınırında
Kasımpaşa’da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Lacivert-beyazlı ekipte Ben Youssef, Josue Sa, Perica, Sadiku ve Veysel Bursaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Kasımpaşa, Bursaspor ile 20. randevuda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Pınar Karşıyaka'nın rakipleri finalde!

Donk'tan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım!

TEB BNP Paribas İstanbul Cup heyecanı start aldı

Anadolu Efes 2-0'ı arıyor