Kasımpaşa - Bursaspor
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Bursaspor'u ağırlayacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşmayı anbean Spor Arena'dan takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Kasımpaşa: Ramazan, Veysel, Josue Sa, Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Tarkan, Hafez, Trezeguet, Koita.
Bursaspor: Okan, Barış, Ertuğrul, Chedjou, Latovlevici, Shehu, Aytaç, Tunay, Saivet, Yusuf, Sakho.
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