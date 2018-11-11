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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.11.2018 - 15:29, Son Güncelleme:

Kasımpaşa, Bursa'dan 3 puanla dönüyor!

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Kasımpaşa, Bursa'dan 3 puanla dönüyor!

Süper Lig'in 12. haftasında Bursaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Konuk ekip bu mücadeleden 2-1 galip ayrılarak hanesine 3 puan yazdırdı.

Kasımpaşa karşılaşmaya etkili başladı. Dakikalar 22'yi gösterdiğinde Kasımpaşa, Mbaye Diagne'nin attığı golle skoru 1-0'a getirdi. Ancak konuk ekibin gol sevinci uzun sürmedi. 26. dakikada Bursaspor bu gole Ertuğrul Ersoy ile cevap verdi ve durum 1-1'e geldi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarı adeta golle başladı. 48. dakikada Kasımpaşa'da Trezeguet attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Mücadelenin kalan kısmında takımlar gol pozisyonları bulsa da maçta başka gol sesi çıkmadı ve Kasımpaşa, Bursa deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
17'nci dakikada gelişen Bursaspor atağında ceza alanı dışında topla buluşan Sakho, soldan içeriye doğru kat eden Latovlevici'ye pasını aktarırken, Latovlevici'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.
22'nci dakikada Kasımpaşa golü buldu. Trezeguet, Chedjou'dan kazandığı topla tehlike yaratırken, ceza alanı dışında sol çaprazdan içeriye doğru ortaladı. Kale ağzında boş durumda topla buluşan Diagne ise kontrolünün ardından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
26'ncı dakikada Bursaspor eşitliği sağladı. Latovlevici'nin soldan kullandığı köşe vuruşu sonrasında altı pas çizgisine yakın bir noktadan topa iyi yükselen Ertuğrul, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelerle buluşturdu: 1-1.
27'nci dakikada Barış'ın sağ kanattan topu içeriye doğru ortalarken, ceza sahasında hazır bekleyen Sakho'nun vole vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı.
33'üncü dakikada ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Latovlevici şutunu çekti, ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
41'inci dakikada Bursaspor ikinci gole çok yaklaştı. Sağ kanattan topla birlikte rakiplerini çalımlayarak içeriye doğru kat eden Lima, ceza sahasına girerken vuruşunu yaptı. Uzak kale direğine doğru giden topu kaleci Ramazan güçlükle çelerken, Aytaç önüne seken topa gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.
43'üncü dakikada bu kez Kasımpaşa golü kokladı. Sağ kanattan içeriye topla birlikte kat ederek ceza sahası içerisinde Ertuğrul ve Aytaç'tan sıyrılan Trezeguet kale ağzında vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından çok az farkla dışarı gitti.
48'inci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza sahası dışında sol çaprazdan konuk ekip serbest vuruş kazanırken, topun başına geçen Trezeguet'nin direkt olarak kaleye gönderdiği top, kaleci Okan'ın da hatası sonrası ağlarla buluştu: 1-2.
51'inci dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Lima, attığı deparla rakip takım ceza alanına ilerledi. Kaleciyle sağ çaprazda karşı karşıya kalan Lima'nın şutu, iyi yer tutan Ramazan Köse'de kaldı.
85'inci dakikada ceza sahası sağ ön çaprazında topla sırt dönük buluşan Lima, kendine pozisyon yaratarak sert bir şekilde meşin yuvarlığı kaleye gönderdi. Top, kalenin sağından çok az farklı auta çıktı.
Karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Esat Sancaktar (xx), Süleyman Özay (xx)
BURSASPOR: Okan Kocuk (xx), Barış Yardımcı (xx), Aurelien Chedjou (x) (Dk. 74 Jani Atanasov x), Ertuğrul Ersoy (xx), Umut Meraş (x), Stephane Badji (xx), Aytaç Kara (x), Allano Lima (xx), Tunay Torun (x) (Dk. 57 Henri Saivet x), Iasmin Latovlevici (xx), Diafra Sakho (xx) (Dk. 46 Umut Nayir x)
KASIMPAŞA: Ramazan Köse (xxx), Strahil Popov (xx), Veysel Sarı (xxx), Syam Ben Youssef (xx), Özgür Çek (xx) (Dk. 61 Josue Sa x), Loret Sadiku (xx), David Pavelka (xxx), Samuel Eduok (xx) (Dk. 82 Fode Koita x), Tarkan Serbest (xx), Trezeguet (xxx) (Dk. 90+3 İlhan Depe ?), Mbaye Diagne (xxx)
SARI KARTLAR: Allano Lima, Tunay Torun, Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Loret Sadiku (Kasımpaşa)
GOLLER: Dk. 26 Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Dk. 22 Mbaye Diagne, Dk. 48 Trezeguet (Kasımpaşa)

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