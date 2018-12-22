Kasımpaşa Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş ile Kasımpaşa 31. randevuda.. İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 20'sini siyah-beyazlılar, 3'ünü lacivert-beyazlılar kazandı. Beşiktaş, Kasımpaşa ile yaptığı son 6 maçın 2'sinde galip gelebildi. Peki Kasımpaşa Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş ile Kasımpaşa, bu akşam yapacakları maçla lig tarihinde 31. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 30 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 20'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 3 kez galibiyete ulaştı. Beşiktaş'ın 64 golüne, Kasımpaşa 27 golle cevap verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maç 2-2 tamamlandı. Vodafone Park'taki müsabakayı ise ev sahibi Beşiktaş 2-1 kazandı.
Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı son 6 maçın 4'ünde puan kaybetti. Ligdeki son 6 karşılaşmada taraflar ikişer galibiyet aldı, iki maç da berabere sonuçlandı.
Kasımpaşa Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?
Kasımpaşa Beşiktaş maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Kasımpaşa, evindeki son 3 maçı kaybetmedi
Sezonun flaş ekiplerinden Kasımpaşa, Süper Lig'de Beşiktaş ile evinde yaptığı son 3 maçta mağlup olmadı.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki son 3 maçta ev sahibi ekip 2015-2016 ve 2016-2017'de aynı sonuçla 2-1 galip geldi, geçen sezonki müsabaka 2-2 tamamlandı.
Kasımpaşa ile Beşiktaş, Süper Lig'de 30 maçta karşılaştı. Beşiktaş bu maçların 20'sini kazanırken, Kasımpaşa üç galibiyet elde etti. Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan son 24 lig maçının tamamında Beşiktaş gol atmayı başardı. Siyah beyazlılar, Kasımpaşa'ya ligde en son Nisan 1962'de gol atamamıştı.
Evinde Beşiktaş ile oynadığı son üç Süper Lig maçında yenilmeyen Kasımpaşa, bundan önceki 11 karşılaşmada galip gelememişti. Beşiktaş, Süper Lig'deki son yedi deplasmanın sadece birini kazanabildi ve son dört karşılaşmanın üçünde gol atamadı. Siyah beyazlılar, bu sezon deplasmanda sadece lige yeni yükselen BB Erzurumspor ve Ankaragücü'nü mağlup edebildi.
Kasımpaşa bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan ve en fazla gol yiyen takım konumunda. Beşiktaş ise ligin en golcü üçüncü ve en az gol yiyen dördüncü ekibi. Bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan iki takım bu maçta karşılaşacak: Beşiktaş & Kasımpaşa. Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig maçlarında atılan son 18 golün 11'i ilk yarılarda gelirken, bu gollerin sekizini siyah beyazlılar kaydetti.
Beşiktaş'ın Süper Lig'de Kasımpaşa'ya attığı son dokuz golün beşinde Ricardo Quaresma'nın direkt katkısı var.
Süper Lig'de 2007/08'den bu yana bir sezonun ilk devresinde en fazla gol atan isim Mbaye Diagne oldu. Mustafa Denizli ile Şenol Güneş, Süper Lig tarihinde 11 kez karşılaştı. Bu maçlarda meslektaşına 6-3'lük üstünlük kuran Güneş, Denizli'ye karşı son altı maçta yenilmedi. Denizli, Güneş'i ligde en son Nisan 1992'de mağlup edebildi. Süper Lig tarihinin en fazla maç kazanan teknik direktörü olan Şenol Güneş (299), ligdeki 300. galibiyetini elde etmek için sahaya çıkıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle